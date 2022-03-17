Песков назвал условия быстрого прекращения спецоперации РФ на Украине

Подписание с Киевом совместного документа, а также согласование хорошо понятных параметров и их выполнение может «очень быстро прекратить происходящее» на Украине. Такие условия перечислил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова передаёт ТАСС.

«Наши условия предельно понятны, предельно сформулированы и полностью доведены до сведения украинских переговорщиков», — пояснил пресс-секретарь президента.

Песков также заявил, что российская делегация прикладывает громадные усилия и демонстрирует гораздо большую готовность, чем украинские визави, к ведению переговоров в авральном режиме — их стиль, по его словам, является весьма и весьма неспешным.

«Очень хочется надеяться, что этот стиль не будет применяться в ходе этих переговоров. Всё-таки мы рассчитываем на энергичное участие [украинской стороны]», — заключил Песков.