Почти одни единороссы. Кто получил платные и бесплатные руководящие посты в гордуме Барнаула

Депутаты нового, восьмого созыва Барнаула собрались в четверг, 29 сентября, на первое заседание городской думы и распредели между собой должности. Топовые посты получили представители фракции большинства — «Единой России». Как и анонсировал amic.ru.

Спикер и зам

Председателем БГД снова стала Галина Буевич, причём на платной основе. А это значит, что теперь ей придётся оставить пост ректора Алтайского института культуры. Её заместителем назначили председателя совета директоров Барнаульского пивзавода Андрея Солодилова. За ним же сохранился пост главы комитета по бюджету, налогам и финансам. И работать он будет без зарплаты.

Главы комитетов

Теперь уже экс-вице-спикер Сергей Струченко возглавил освободившийся комитет по городскому хозяйству. Кстати, теперь он называется комитетом по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Заведовавший «горхозом» Александр Гросс на выборы не пошёл. Струченко, как и раньше, будет получать зарплату.

Остальные должности остались за теми же, кто их занимал в прошлом созыве. Иван Огнев снова будет курировать законность и местное самоуправление, Марина Понкрашёва — социальную политику (его функционал тоже изменили, и теперь он называется комитет по социальным вопросам и молодёжной политике), Валерий Касплер — тоже политику, только экономическую. Из них на окладе снова будет только Понкрашёва и Струченко.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Замы глав комитетов

По должностям замов интриги было куда больше. Впрочем, один пост представителю оппозиции всё же достался. Это индивидуальный предприниматель, член фракции ЛДПР Алексей Скосырский. И он будет зампредом комитета по экономической политике, то есть Касплера. И без заработной платы.

Остальными «замскими» постами единороссы не поделились.

Заместителем Огнева по местному самоуправлению будет предприниматель Кристина Юстус (без зарплаты). Понкрашёвой — депутат прошлого созыва, директор школы № 31 Светлана Бочкова (без зарплаты), Солодилова — Юрий Ряполов, который и в прошлом созыве был зампредом бюджетного комитета БГД, и он, как и в прошлую пятилетку, будет на окладе. И, наконец, заместителем Струченко станет глава управляющей компании Дмитрий Ильиных (тоже без зарплаты).

Таким образом, платные посты (а их в БГД всего-то четыре на 40 депутатов) получают Галина Буевич, Марина Понкрашёва, Сергей Струченко и Юрий Ряполов.

Депутаты БГД восьмого созыва на первой сессии, 29 сентября 2022 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Напомним, выборы нового созыва прошли 9-11 сентября. 40 мандатов распределены так: