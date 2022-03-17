Получатели кредитов с плавающей ставкой смогут реструктуризировать займы
Такую возможность получат и компании, и граждане, за исключением ипотечных кредитов
Правительство России позволит реструктуризировать долг компаниям и гражданам, имеющим кредиты с плавающей ставкой. Об этом заявил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.
«Многие это сделали ещё в условиях умеренной инфляции, и сейчас они попали в затруднительное положение, столкнулись с дефицитом ликвидности и одновременно со значительным ростом расходов по обслуживанию долга, что создает риски не только для них самих, но и экономике в целом», — отметил Мишустин.
По его словам, для поддержки таких заёмщиков в законодательство внесут ряд изменений, которые позволят реструктуризировать долг, облегчить платежи.
«Такую возможность получат представители крупного бизнеса, малые и средние компании, а также граждане, за исключением кредитов по ипотеке», — сказал глава правительства, добавив, что работа относительно ипотечных займов проводится отдельно.