Получатели кредитов с плавающей ставкой смогут реструктуризировать займы

Правительство России позволит реструктуризировать долг компаниям и гражданам, имеющим кредиты с плавающей ставкой. Об этом заявил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

«Многие это сделали ещё в условиях умеренной инфляции, и сейчас они попали в затруднительное положение, столкнулись с дефицитом ликвидности и одновременно со значительным ростом расходов по обслуживанию долга, что создает риски не только для них самих, но и экономике в целом», — отметил Мишустин.

По его словам, для поддержки таких заёмщиков в законодательство внесут ряд изменений, которые позволят реструктуризировать долг, облегчить платежи.

«Такую возможность получат представители крупного бизнеса, малые и средние компании, а также граждане, за исключением кредитов по ипотеке», — сказал глава правительства, добавив, что работа относительно ипотечных займов проводится отдельно.