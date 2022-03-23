Председатель АКЗС высказался о перспективах алтайской экономики в условиях санкций

Председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко считает, что опыт, который регион приобрёл во время пандемии, будет успешно востребован и в ходе преодоления экономических санкций. Такую точку зрения спикер АКЗС высказал в ходе интернет-конференции, прошедшей на сайте краевого парламента 22 марта.

По мнению Романенко, часть алтайских производств в текущих условиях могут стать импортозамещающими. Наиболее яркий пример — сельхозмашиностроение. На протяжении последних нескольких лет отрасль развивается более ускоренными темпами относительно экономики региона в целом, рассказал Александр Романенко. Председатель краевого парламента привёл примеры и из других отраслей. Так, химпредприятия расширяют выпуск удобрений, бытовой химии, машиностроители рассматривают варианты замещения как запасных частей, так и готовых изделий. Прорабатывают проекты и предприятия лёгкой промышленности. «Отдельно хочу отметить, что Алтайский край полностью обеспечивает себя и соседние регионы основными продуктами питания. Это гарантия продовольственной безопасности», — заявил председатель АКЗС.

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По словам Романенко, задача органов власти и краевого парламента в настоящее время — обеспечить сохранение бизнес-климата в регионе и гарантировать выполнение социальных обязательств перед гражданами: «Пока мы движемся по плану, который был определён на этот финансовый год. В ближайшее время станет понятнее, как ситуация может отразиться на экономике края и какие изменения в бюджетно-экономической политике региона будет необходимо принять». Кроме того, председатель АКЗС заверил, что не обладает информацией о переносе сроков реализации каких-либо инвестпроектов. Александр Романенко отметил, что в первую очередь сейчас важно не допустить дефицита товаров, так как это «напрямую влияет на ажиотажный спрос и, соответственно, ещё сильнее подстёгивает цены, которые и без того реагируют на изменение курса национальной валюты».

«Другой важный вопрос — затруднение доступа к импортному сырью, материалам и комплектующим. Это актуально для многих сфер производства: от бытовой химии и одежды до мебели и электроники. Даже банальный дефицит той же кассовой ленты или офисной бумаги. Конечно, такие частные проблемы, уверен, удастся решить оперативно, так как настолько высокий спрос привлекает большое количество предпринимателей. Думаю, во многих отраслях похожие ситуации решатся в течение нескольких недель», — дал оценку Александр Романенко.

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Председатель АКЗС подчеркнул, что краевые власти находятся в контакте с правительством страны, где разрабатываются основные меры поддержки экономики. По мнению Романенко, многие негативные явления в экономике сегодня схожи с сильнейшим экономическим стрессом, вызванным пандемией. «Тогда президентом и правительством был предложен целый ряд достаточно эффективных мер, направленных на поддержку и экономики, и занятости населения, и, собственно, российских семей. Эффективная реализация этих мер позволила нашей стране и краю в сложнейших условиях не допустить резкого падения уровня жизни и массовой безработицы. Думаю, этот опыт будет во многом востребован и сейчас», — резюмировал председатель АКЗС.