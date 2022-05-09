Президент Владимир Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка» на Красной площади в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что российский лидер на протяжении нескольких лет присоединялся к мероприятию, пока его не приостановили из-за распространения COVID-19. В этот раз шествие проходит в очном формате. В этот раз президент России участвует в шествии вместе с остальными горожанами. Он несет портрет отца-фронтовика Владимира Спиридоновича Путина.

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Политика СМИ установили личность очередного «преемника» Путина, которого заметили на параде в Москве

9 мая на Красной площади в Москве прошел военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие началось с вынесения российского триколора и Знамени победы под песню «Священная война». Главной особенностью парада в этот раз назвали участие парадного расчета участников спецоперации в Донбассе.