Путин заявил о планах открыть сетевые индийские магазины в России

Российские деловые круги активизируют контакты с бизнес-сообществом стран БРИКС. Как заявил президент России Владимир Путин, в частности, ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России и увеличении доли китайского автопрома, оборудования и техники.

Глава государства добавил, что ведётся также расширение российского присутствия в странах союза. Так, наблюдается рост объёмов поставок нефти в Китай и Индию, развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства.

«Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объёмы удобрений. Российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже сорок миллионов жителей Бразилии», — заявил глава государства.

Также президент рассказал об обсуждении вопроса создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС, что поможет разработать надёжные альтернативные механизмы международных расчётов. Кроме того, идёт расширение платёжной системы «Мир».