Руководитель «Единой России» в городской думе поблагодарил Вячеслава Франка за совместную работу

Вячеслав Перерядов, руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме, поблагодарил Вячеслава Франка за совместную работу по реализации многих масштабных проектов. По его словам, в Барнауле каждый год строятся и ремонтируются дороги, благоустраиваются дворы, преображаются общественно значимые территории.

«Мы сопровождали все масштабные объекты, контролировали ход работ. Депутаты „Единой России“ стали главным связующим звеном между жителями, администрациями районов и города, представителями подрядных организаций. Вместе с общественностью указывали представителям подрядных организаций на недочёты, отслеживали процесс преобразований и обустройства территорий, принимали объекты, брали на себя ответственность за реализацию проектов наравне с исполнительной властью», — сказал Вячеслав Перерядов.

Политик отметил и другие направления развития города. «Строительная отрасль краевой столицы в минувшем году выглядела достойно», — сказал он. Барнаул вошёл в тройку лидеров Сибири по строительству жилья — введено в эксплуатацию порядка 700 тысяч квадратных метров. В предыдущие годы вводилось не более 400-500 тысяч «квадратов». Значительный объём работ проведён в жилищно-коммунальной отрасли, решается актуальный вопрос расселения аварийного жилья.

«В период пандемии промышленность города удержала свои позиции. Необходимо приложить все усилия, чтобы сохранить достигнутые показатели. Несмотря на сложности, открываются новые возможности импортозамещения, поэтапно вводятся меры поддержки федерального уровня», — добавил Перерядов.

Об озеленении краевой столицы также доложил в своём выступлении Вячеслав Владимирович. По его словам, необходимо укреплять зелёный каркас города, сформировать конкретные планы комплексного озеленения, включая создание новых парков и скверов. В этом поможет реализация новой концепции «Барнаул — зелёный город».

Скоро начнётся реализация ещё одного масштабного проекта — строительство моста в районе Нового рынка. Проект сложный, но без его осуществления город может лишиться одного из путепроводов, соединяющих спальные районы с деловым центром. С учётом сегодняшних реалий депутат Барнаульской гордумы считает необходимым ещё раз обратить внимание на проектно-сметную документацию и рассмотреть возможность индексации.

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