Самолет польского президента Дуды аварийно сел в Варшаве

Президент Польши Анджей Дуда не смог прилететь в Жешув, куда в пятницу прибыл президент США Джо Байден, так как самолёт польского лидера аварийно приземлился в Варшаве. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава канцелярии польского президента Якуб Кумох.

«Имела место аварийная посадка самолёта с президентом Дудой на борту. Самолёт вернулся в Варшаву», — сказал Кумоха.

Напомним, что Байден проведёт два дня в Польше после посещения Брюсселя, где он принимал участие во внеочередном саммите НАТО, саммите глав стран G7 и Европейского совета. Самолёт с президентом США уже приземлился на аэродроме Ясенка под Жешувом в Подкарпатском воеводстве Польши.