Следком возбудил уголовное дело по статье о фейках против блогера Belonika

СКР возбудил уголовное дело в отношении предпринимательницы и блогера Вероники Белоцерковской за «распространение заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Белоцерковской вменяется в вину ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Ей грозит наказание в виде штрафа от 3 млн рублей или до 10 лет колонии.

По версии следователей, в марте 2022 года Белоцерковская в Instagram разместила ряд публикаций и «под видом достоверных сообщений в них содержались заведомо ложные сведения об использовании Вооружённых cил РФ для уничтожения городов и гражданского населения Украины». Такими образом предпринимательница «дискредитировала органы государственной власти и ВС РФ.