СМИ: Путин может выступить с посланием Федеральному собранию в 2023 году
Последний раз глава государства обращался к парламенту в апреле 2021 года
14 декабря 2022, 15:05, Никита Черников
Послание Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в 2023 году, сообщил ТАСС источник в парламенте.
По его словам, послание должно проводиться раз в году, а отсчёт начинается с предыдущего такого мероприятия. Причём в этом году оно уже не состоится, считает собеседник.
В 2021-м глава государства обращался к парламенту 21 апреля.
12 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, большой пресс-конференции Путина в этом году не планируется.
Комментарии
Новости партнеров