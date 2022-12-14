СМИ: Путин может выступить с посланием Федеральному собранию в 2023 году

Послание Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в 2023 году, сообщил ТАСС источник в парламенте.

По его словам, послание должно проводиться раз в году, а отсчёт начинается с предыдущего такого мероприятия. Причём в этом году оно уже не состоится, считает собеседник.

В 2021-м глава государства обращался к парламенту 21 апреля.

12 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, большой пресс-конференции Путина в этом году не планируется.