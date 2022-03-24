Совбез ООН отказался принять резолюцию России по Украине

Совет безопасности (СБ) ООН не принял гуманитарную резолюцию России по Украине с призывом к прекращению огня и эвакуации мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС.

Документ не набрал необходимых девяти голосов из 15. За принятие резолюции проголосовали Россия и Китай.

Остальные 13 членов Совбеза (Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана, ОАЭ) при голосовании воздержались. При этом ни одна страна не проголосовала против резолюции.

Напомним, что Москва запросила 23 марта голосование в СБ ООН по своему проекту гуманитарной резолюции по Украине, согласно которому СБ призывает к прекращению огня, достигнутому путём переговоров, для обеспечения эвакуации мирного населения.

В документе также говорится, что СБ ООН требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и людей, которые находились в уязвимом положении, в том числе женщин и детей.