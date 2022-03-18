Трансляция выступления Путина на «Россия 24» внезапно прервалась. Обновлено

Трансляция выступления Путина на митинг-концерте в Лужниках по случаю годовщины присоединения Крыма внезапно прервалась на «России 24». Вместо речи президента канал включил старые кадры с концерта с выступлением Олега Газманова, сообщает Baza.

До того, как трансляция оборвалась, Путин успел заявить, что Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния в составе Украины. Отдельно он напомнил, что цель операции на Украине — избавить людей от геноцида.

Говоря о ситуации на Украине, он отметил, что такой поддержки гражданами не было давно.

«Так получилось что начало операции совпало, совершенно случайно совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военных начальников причисленных к лику святых Федора Ушакова который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения. Он как-то сказал, что грозы сии пойдут во славу России. Так было тогда, так сегодня и так будет всегда»

На этой цитате президента прервалась трансляция.