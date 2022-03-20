В АКЗС рассказали, как повлияют санкции на ремонт дорог в Алтайском крае

Дорожная отрасль в Алтайском крае не пострадает от западных санкций. Как рассказал депутат АКЗС, директор Барнаульского ДСУ № 4 Николай Данилин, все планы в области дорожного строительства остаются без изменений — урезания финансирования дорожной отрасли нет, а у всех подрядчиков есть техническая возможность исполнить уже заключенные контракты.

Касательно материалов ситуация складывается иным образом. Инертные материалы, вроде песка, глины и щебня, полностью отечественные, а у всех импортных есть российские аналоги. Кроме того, дорожники заготовили их значительный запас.

Также при создании дорожного полотна используют битум, который производят российские заводы — никаких рисков по росту стоимости или падению объемов производства они пока не озвучивают. Цены на него не поднимаются, хотя обычно за две недели марта битум дорожал на несколько тысяч рублей.

А вот значительная часть спецтехники импортная и запчасти к ней подорожали в несколько раз.

«Есть проблема и с фактическим наличием комплектующих. Даже по завышенным ценам сейчас их попросту нет. Поставщики говорят, что пока в Европе нет конкретики, что относится к санкционным товарам, а что вошло в перечень исключений», — рассказал Николай Данилин.

Барнаульские дорожники успели укомплектовать технику запчастями до объявления санкций, а также провести ее ремонт.