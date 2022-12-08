В Алтайском крае переизбрали главу Краснощековского района

8 декабря в Краснощёковском районном совете состоялось избрание главы района. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 25 депутатов единогласно поддержали кандидатуру действующего главы Александра Бобрышева.

Александру Бобрышеву 42 года. Родился в селе Комариха Шипуновского района. В 2004 году окончил Ленинградский госуниверситет имени Пушкина по специальности «юриспруденция».

Имеет шестилетний опыт работы на руководящих должностях. В 2017 году его избрали главой Краснощёковского района.