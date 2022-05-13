В алтайском управлении ФНС появился новый глава

Новым руководителем управления федеральной налоговой службы (УФНС) по Алтайскому краю стал Алексей Легостаев, сообщает пресс-служба регионального правительства. 13 мая его представили губернатору Виктору Томенко.

Алексей Легостаев — уроженец Алтайского края и возглавлять местное УФНС будет не впервые. Эту должность он уже занимал с декабря 2003-го по июнь 2010 года. С июня 2010 года по май 2012-го он руководил управлением налоговой службы по Владимирской области, а последние 10 лет — был главой УФНС по Новосибирской области.

В разговоре с Виктором Томенко Легостаев отметил, что с воодушевлением возвращается к работе в алтайское УФНС, а губернатор, в свою очередь, пожелал ему успехов.

Напомним, предыдущим главой управления был Юрий Куриленко. 29 апреля он ушёл в отставку.