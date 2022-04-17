В ЕС обсуждают санкции против Сбербанка и энергетического сектора РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС продолжают рассматривать меры в отношении банковского сектора и энергетики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы продолжаем рассматривать банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37% банковского сектора России. И, конечно же, речь идёт об энергетических вопросах», — сказала фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что в ЕС сейчас «разрабатывают умные механизмы», которые позволят на следующем этапе санкций затронуть и нефть.

Западные страны начали вводить новые санкции против Москвы в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, некоторые страны объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.