В Госдуме заявили, что возможная блокировка GPS не нанесёт России никакого ущерба

Первый зампред комитета по информационной политике Сергей Боярский оценил ущерб от возможного отключения России от американской системы навигации Global Positioning System (GPS). Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Боярский подчеркнул, что в данном случае страна полностью перейдет на отечественную спутниковую систему навигации Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС).

«Благо, мы давно озаботились собственной системой навигации спутниковой. Группировка развернута. Насколько мне известно, в некоторых регионах она более точная, чем GPS», — уточнил депутат.

Он отметил, что Россия не очень зависима от GPS. Кроме того, все, что касалось государственных закупок, всегда закупалось на ГЛОНАСС, заключил Боярский.