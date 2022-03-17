В Кремле прокомментировали возможный план по урегулированию ситуации на Украине

В Кремле после публикации в СМИ информации о подготовке Россией и Украиной плана урегулирования заявили о преждевременности раскрытия каких-либо наборов договорённостей. Об этом сообщает РИА Новости.

Издание Financial Times со ссылкой на источники написало, что Россия и Украина подготовили план, включающий прекращение огня и вывод войск при условии нейтралитета Киева и сокращения армии.

«Пока считаем преждевременным раскрывать какие-либо наборы договорённостей», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, соответствует ли эта информация действительности и существует ли такой план.

Напомним, 16 марта глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что на переговорах Киев предлагает «австрийский, шведский вариант нейтрального, демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы». Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такая «демилитаризация» может рассматриваться в качестве компромисса на переговорах Украины и России.

Amic.ru разобрался, что такое «австрийский» или «шведский вариант нейтрального, демилитаризованного государства» и каким ещё бывает нейтралитет.