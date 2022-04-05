В России отложили реформу корпоративного банкротства

Проект закона о реформе института банкротства юридических лиц в ближайшие месяцы рассмотрен не будет, сообщает РБК со ссылкой на председателя комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова. По его словам, поскольку в России до 1 октября 2022 года действует мораторий на возбуждение дел о банкротстве, то думский комитет вместе с правительством России будет дорабатывать законопроект после анализа данных мониторинга по итогам проведённого моратория уже после 1 октября.

Осенью 2022 года этот проект закона может быть изменён в зависимости от социально-экономической ситуации в стране. При внесении поправок в закон планируют учесть состояние организаций и их финансовую устойчивость, а также права трудовых коллективов этих компаний.

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Задержка в принятии законопроекта во многом связана и с разногласиями, возникшими между депутатами ГД и Минэконоразвития. Депутаты настаивают на исключении из текста документа принудительного прекращения прав залоговых кредиторов. Кроме того, собрание кредиторов должно получить право сменить арбитражного управляющего, который был назначен посредством случайной выборки, а кредиторы по текущим платежам не должны получить право голоса на собраниях кредиторов. Эти положения законопроекта будут обсуждаться в ближайшее время.

Напомним, Минэкономразвития представило проект закона о реформировании института банкротства ещё в марте 2020 года, но его рассмотрение и обсуждение затянулось. В Государственную Думу проект закона был внесён в мае 2021 года. Несмотря на различные корректировки, основные положения его по-прежнему остаются неизменными. Это конкурсный отбор управляющих, изменение правил реализации банкротов и отказ от процедур наблюдения, финансового оздоровления, и внешнего управления в делах о несостоятельности.