Власти Германии планируют выслать из страны до 100 российских дипломатов
Предполагается, что речь идёт о высылке тех представителей дипмиссии, которых подозревают в работе на спецслужбы России
4 апреля 2022, 13:51, Илья Звягинцев
Власти Германии рассматривают возможность высылки до 100 российских дипломатов, которых подозревают в сотрудничестве со спецслужбами России. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.
Источники отмечают, что канцлер Германии Олаф Шольц дал распоряжение рассмотреть этот вопрос.
Заявления со стороны Германии последовали после того, как другие страны объявили о высылке российских представителей.
Бельгию должен покинуть 21 дипломат, Нидерланды — 17 человек, а Ирландию — четыре. Также о высылке российских сотрудников дипмиссии объявили и другие европейские страны.
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