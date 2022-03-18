Вячеслав Франк рассказал, как будут обновлять общественный транспорт в Барнауле

Глава Барнаула Вячеслав Франк 18 марта во время своего отчёта о работе в 2021 году рассказал депутатам думы, как мэрия планирует развивать общественный транспорт. По словам градоначальника, сейчас наиболее остро стоит вопрос по обновлению подвижного состава пассажирского транспорта.

«Обновление подвижного состава ведётся только за счёт средств перевозчиков. В прошлом году ими приобретено 63 автобуса малой и средней вместимости. Всего в период с 2019 по 2021 год в Барнауле заменено 30% техники. Этого недостаточно, чтобы обеспечить пассажирам комфортное передвижение по городу», — отметил Франк.

По словам градоначальника, с учётом убыточности ряда пригородных маршрутов администрация совместно с депутатами рассматривала возможность создания муниципального автотранспортного предприятия.

«Эту проблему надо решать, возможно, и за счёт приобретения автобусов за бюджетные средства», — добавил глава города.

Также в планах городской администрации развивать электротранспорт. Для этого продолжится работа по обновлению трамваев и троллейбусов. Так, например, из бюджета Алтайского края в 2022 году выделено около миллиарда рублей на обновление подвижного состава электротранспорта. Ожидается, что Барнаул сможет купить несколько современных троллейбусов и трамваев.