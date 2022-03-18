Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Барнауле

В Барнаул произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже в доме на улице 40 лет октября, 24. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в результате происшествия в помещении разрушена перегородка между кухней и санузлом, повреждена входная дверь и окна.

Причины произошедшего устанавливаются. О пострадавших в инциденте не сообщается.