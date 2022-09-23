Знакомые все лица. Как в новоизбранной думе Барнаула почти поделили руководящие посты

Барнаульская городская Дума на днях закончит формирование своей структуры. Amic.ru стал известен предварительный расклад: кто будет спикером, кто его замом, а кому достанутся посты глав комитетов. Формально решение примут голосованием на первом заседании БГД в следующий четверг, 29 сентября. Но учитывая, что большинство снова у «Единой России», вряд ли с легитимацией уже принятого решения будут проблемы. Кстати, все топовые посты получают именно единороссы.

Председатель БГД

В прошлом созыве первой среди равных была ректор алтайского института культуры Галина Буевич. Она же, как ещё несколько месяцев назад предполагали источники amic.ru, станет председателем в новом, восьмом созыве. Включение в первую тройку списка гарантировало ей победу на выборах.

Правда, тогда она работала не неосвобождённой основе, то есть без отрыва от основной работы в вузе и без зарплаты от БГД. Теперь же, по данным инсайдеров, Галина Буевич будет работать именно в думе, за зарплату. Пост ректора ей придётся оставить. И если так, то институт ждут перевыборы руководителя.

Галина Буевич / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Зампредседателя БГД

Если по спикеру интриги не было, то вот пост вице-спикера оказался весьма конкурентным. По данным amic.ru, на него претендовали минимум двое:

— Сергей Струченко, который был зампредом весь прошлый созыва, и это было его основное место работы (за зарплату);

— Андрей Солодилов, председатель совета директоров Барнаульского пивзавода, который был главой комитета по бюджету, налогам и финансам на общественных началах.

Победил Солодилов. Впрочем, и верного солдата партии Струченко тоже не оставили без поста.

Андрей Солодилов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Главы комитетов

По комитетам расклад почти такой же, как и в прошлую пятилетку:

— По бюджету, налогам и финансам. Возглавлял его уже упомянутый Андрей Солодилов. Он же будет заниматься этим направлением и теперь. Так что у него сразу две должности: зампред и глава бюджетного комитета.

— По законности и местному самоуправлению. Иван Огнев сохраняет пост. Он депутатствовал на неосвобождённой основе. Его место работы — АлтГТУ, где он — начальник управления внеучебной работы.

— По социальной политике. Председатель тот же — Марина Понкрашёва. Она и тогда, и теперь будет на освобождённой основе.

— По экономической политике и собственности — Валерий Касплер. Он тоже сохранил пост. Но также остаётся гендиректором «Сибирьавтоцентра».

— По городскому хозяйству. Вот именно эту должность и получает Сергей Струченко. В прошлом созыве это направление работы курировал руководитель филиала СГК в Барнауле Александр Гросс, но на новые выборы он даже не пошёл.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Итак, по нашим данным, четыре платных поста получат Буевич, Понкрашёва, Струченко, а также Юрий Ряполов как замглавы комитета (в прошлом созыве он работал за зарплату как заместитель председателя бюджетного комитета).

Должности заместителей пока не распределены. И пока непонятно, получит ли хоть что-то хоть кто-то из оппозиции. Депутатов не от ЕР хоть и осталось девять, но выросло число фракций. И только у КПРФ снова три представителя. Остальные — ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия — За правду» имеют по два депутата. Как только узнаем, кто чего, так сразу и напишем.

А имена всех новых депутатов БГД восьмого созыва смотрите тут.