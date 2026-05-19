Политолог назвал ключевое условие, при котором Зеленский готов пойти на переговоры
Жесткая позиция Зеленского может быть обусловлена как внутриполитическими факторами, так и расчетом на усиление международной поддержки
19 мая 2026, 16:12, ИА Амител
Владимир Зеленский готов к переговорам с Россией только в случае, если положение киевского режима станет критическим под натиском российских войск. Сейчас поддержка со стороны Европы позволяет Киеву избегать мирных инициатив, рассказал "Газете.ru" политолог-американист Константин Блохин.
«Почему Киев должен хотеть переговоров? У него нет такого желания, потому что его поддерживает Европа. Недавно они выделили 90 млрд евро. На эти деньги Киев хочет показать, что успешно борется с Россией, устраивая атаки беспилотников. Если бы ситуация в стране была критической, если бы Зеленский чувствовал, что киевский режим рушится, он бы пошел на переговоры. Но пока Европа его поддерживает. Если он почувствует угрозу, если Киев окажется под обстрелами и в осаде, тогда и начнутся переговоры», — подчеркнул аналитик.
По мнению Блохина, на фоне текущих событий американцам не до Украины. Их внимание сосредоточено на Иране. Дональд Трамп, считает политолог, может вернуться к переговорам по Украине, но только если у него не будет других важных задач.
Ранее Шойгу назвал условия для завершения украинского конфликта.
16:17:23 19-05-2026
Заметили, что Херсон вообще пропал из повестки конфликта?
Как там новые граждане РФ живут вообще?
В условиях по миру со стороны РФ только освобождение Донбасса. С Анкориджа пытаюсь выяснить позицию РФ по Херсону, а её нет нигде
19:12:34 19-05-2026
Да мы заметили, что весь негатив с тотальными и повальными дизлайками после 14 по местному появляются. Это как раз когда в Прибалтике 8. Так что вы по раньше вставайте, а то палитесь...
20:37:39 19-05-2026
Дада (19:12:34 19-05-2026) Да мы заметили, что весь негатив с тотальными и повальными д... Да не, это барнаульцы с обеда возвращаются как раз.
20:48:48 19-05-2026
Поживем увидим, трудно понять замысел.
Вот одной из целей СВО была защита Донецка от обстрелов - по факту на пятый год обстреливают Москву. Чей Херсон? - Конституция говорит, что российский, гарант конституции ничего не говорит.
20:59:03 19-05-2026
Россия живет в либеральной парадигме, а она не предусматривает категории враг, соответственно и образа победы. Как главный либерал Путин (его заявление) скажет - так и есть!
Жаль немного людей которые категориями Великой Отечественной живут и мыслят - жертвы политического маркетинга.