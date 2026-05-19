Жесткая позиция Зеленского может быть обусловлена как внутриполитическими факторами, так и расчетом на усиление международной поддержки

19 мая 2026, 16:12, ИА Амител

Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Владимир Зеленский готов к переговорам с Россией только в случае, если положение киевского режима станет критическим под натиском российских войск. Сейчас поддержка со стороны Европы позволяет Киеву избегать мирных инициатив, рассказал "Газете.ru" политолог-американист Константин Блохин.

«Почему Киев должен хотеть переговоров? У него нет такого желания, потому что его поддерживает Европа. Недавно они выделили 90 млрд евро. На эти деньги Киев хочет показать, что успешно борется с Россией, устраивая атаки беспилотников. Если бы ситуация в стране была критической, если бы Зеленский чувствовал, что киевский режим рушится, он бы пошел на переговоры. Но пока Европа его поддерживает. Если он почувствует угрозу, если Киев окажется под обстрелами и в осаде, тогда и начнутся переговоры», — подчеркнул аналитик.

По мнению Блохина, на фоне текущих событий американцам не до Украины. Их внимание сосредоточено на Иране. Дональд Трамп, считает политолог, может вернуться к переговорам по Украине, но только если у него не будет других важных задач.

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