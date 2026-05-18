Сейчас она проходит по делу в качестве свидетеля, но статус может быть изменен на подозреваемого, если не будет доказана законность происхождения средств

18 мая 2026, 19:15, ИА Амител

Наручники / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Супругу президента Украины Владимира Зеленского, Елену, могут привлечь к ответственности за финансовые нарушения, связанные с получением 4 млн долларов от соратника украинского лидера Тимура Миндича, сообщил бывший народный депутат Владимир Олейник в интервью "Газете.ru".

Олейник рассказал, что Елена Зеленская проходит по делу в качестве свидетеля. Она получила эти средства на личные нужды, в частности, для покупки дома для своих родителей в Египте. По его словам, Владимир Зеленский также получил 8 млн долларов на приобретение дома для своих родителей в Израиле. Олейник подчеркнул, что Елена, в отличие от высокопоставленных лиц, таких как Андрей Ермак, не является должностным лицом, что объясняет ее текущий статус свидетеля. Однако, по мнению Олейника, он может быть изменен на статус подозреваемого без особых сложностей.

«Если Елена Зеленская не сможет доказать законность происхождения этих средств, ей могут предъявить обвинения в коррупции. Будучи женой президента, она ежегодно декларирует свои доходы, но указанные суммы не соответствуют ее официальным доходам», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел новые санкции против 33 россиян и 42 компаний.