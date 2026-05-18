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Экс-нардеп раскрыл обстоятельства, которые могут привести к аресту жены Зеленского

Сейчас она проходит по делу в качестве свидетеля, но статус может быть изменен на подозреваемого, если не будет доказана законность происхождения средств

18 мая 2026, 19:15, ИА Амител

Наручники / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Наручники / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Супругу президента Украины Владимира Зеленского, Елену, могут привлечь к ответственности за финансовые нарушения, связанные с получением 4 млн долларов от соратника украинского лидера Тимура Миндича, сообщил бывший народный депутат Владимир Олейник в интервью "Газете.ru".

Олейник рассказал, что Елена Зеленская проходит по делу в качестве свидетеля. Она получила эти средства на личные нужды, в частности, для покупки дома для своих родителей в Египте. По его словам, Владимир Зеленский также получил 8 млн долларов на приобретение дома для своих родителей в Израиле. Олейник подчеркнул, что Елена, в отличие от высокопоставленных лиц, таких как Андрей Ермак, не является должностным лицом, что объясняет ее текущий статус свидетеля. Однако, по мнению Олейника, он может быть изменен на статус подозреваемого без особых сложностей.

«Если Елена Зеленская не сможет доказать законность происхождения этих средств, ей могут предъявить обвинения в коррупции. Будучи женой президента, она ежегодно декларирует свои доходы, но указанные суммы не соответствуют ее официальным доходам», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел новые санкции против 33 россиян и 42 компаний. 

Арест / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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Политика украина
       

Комментарии 8

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Гость

19:36:31 18-05-2026

Ужас конечно на этой Украине, куда не кинь везде коррупция, не дай бог

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Гость

20:03:34 18-05-2026

Гость (19:36:31 18-05-2026) Ужас конечно на этой Украине, куда не кинь везде коррупция, ... Это ихняя страна— пусть хоть без трусов по улицам ходят .
Ты за наших переживай.
Пусть они сами там свои дела решают

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Гость

20:32:00 18-05-2026

Гость (19:36:31 18-05-2026) Ужас конечно на этой Украине, куда не кинь везде коррупция, ... Где-то за решетками хихикают арестованные заместители министра обороны РФ.

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Элен без ребят

21:37:58 18-05-2026

Гость (19:36:31 18-05-2026) Ужас конечно на этой Украине, куда не кинь везде коррупция, ... вообще неуместный сарказм. видно, что вы там никогда не были и тем более, не жили.

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Гость

20:34:09 18-05-2026

Безусловно нужно выявлять и карать хапуг, однако не только в Хохляндии, но и в Московии, где, кстати сказать, размеры взяток не чета малоросским, а как минимум на порядок их превосходят!

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Гость

20:49:39 18-05-2026

Щас Зеля быстренько разведется со Скумбрией по 8.

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Элен без ребят

21:35:17 18-05-2026

супруга Зелебобы- это и есть сам Ермак, а Елена так, для прикрытия.

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Гость

11:34:01 19-05-2026

эх демократия...
по хорошему надо бы и ее и его в багажник, в матросскую тишину а потом на лобном месте петропавловки на плахе обоих публично абсолютно казнить - бошки отсечь по нормативам империи 17 века
за бунт, злоумышления, измену и чернокнижие. А перед этим обоих допросить о подельниках, на дыбе разумеется

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