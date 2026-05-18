Экс-нардеп раскрыл обстоятельства, которые могут привести к аресту жены Зеленского
Сейчас она проходит по делу в качестве свидетеля, но статус может быть изменен на подозреваемого, если не будет доказана законность происхождения средств
18 мая 2026, 19:15, ИА Амител
Супругу президента Украины Владимира Зеленского, Елену, могут привлечь к ответственности за финансовые нарушения, связанные с получением 4 млн долларов от соратника украинского лидера Тимура Миндича, сообщил бывший народный депутат Владимир Олейник в интервью "Газете.ru".
Олейник рассказал, что Елена Зеленская проходит по делу в качестве свидетеля. Она получила эти средства на личные нужды, в частности, для покупки дома для своих родителей в Египте. По его словам, Владимир Зеленский также получил 8 млн долларов на приобретение дома для своих родителей в Израиле. Олейник подчеркнул, что Елена, в отличие от высокопоставленных лиц, таких как Андрей Ермак, не является должностным лицом, что объясняет ее текущий статус свидетеля. Однако, по мнению Олейника, он может быть изменен на статус подозреваемого без особых сложностей.
«Если Елена Зеленская не сможет доказать законность происхождения этих средств, ей могут предъявить обвинения в коррупции. Будучи женой президента, она ежегодно декларирует свои доходы, но указанные суммы не соответствуют ее официальным доходам», — заявил он.
Ранее сообщалось, что Зеленский ввел новые санкции против 33 россиян и 42 компаний.
19:36:31 18-05-2026
Ужас конечно на этой Украине, куда не кинь везде коррупция, не дай бог
20:03:34 18-05-2026
Гость (19:36:31 18-05-2026) Ужас конечно на этой Украине, куда не кинь везде коррупция, ... Это ихняя страна— пусть хоть без трусов по улицам ходят .
Ты за наших переживай.
Пусть они сами там свои дела решают
20:32:00 18-05-2026
Гость (19:36:31 18-05-2026) Ужас конечно на этой Украине, куда не кинь везде коррупция, ... Где-то за решетками хихикают арестованные заместители министра обороны РФ.
21:37:58 18-05-2026
Гость (19:36:31 18-05-2026) Ужас конечно на этой Украине, куда не кинь везде коррупция, ... вообще неуместный сарказм. видно, что вы там никогда не были и тем более, не жили.
20:34:09 18-05-2026
Безусловно нужно выявлять и карать хапуг, однако не только в Хохляндии, но и в Московии, где, кстати сказать, размеры взяток не чета малоросским, а как минимум на порядок их превосходят!
20:49:39 18-05-2026
Щас Зеля быстренько разведется со Скумбрией по 8.
21:35:17 18-05-2026
супруга Зелебобы- это и есть сам Ермак, а Елена так, для прикрытия.
11:34:01 19-05-2026
эх демократия...
по хорошему надо бы и ее и его в багажник, в матросскую тишину а потом на лобном месте петропавловки на плахе обоих публично абсолютно казнить - бошки отсечь по нормативам империи 17 века
за бунт, злоумышления, измену и чернокнижие. А перед этим обоих допросить о подельниках, на дыбе разумеется