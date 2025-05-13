"Полный коллапс". Огромные пробки сковали проспекты Ленина и Строителей в Барнауле
Ситуация на дорогах оценивается на семь баллов
13 мая 2025, 08:40, ИА Амител
Утром 13 мая Барнаул сковали семибалльные пробки. По данным 2ГИС, самые крупные заторы образовались на проспекте Ленина и Строителей.
Так, дорожный коллапс случился на проспекте Ленина. Судя по картам, пробка сковала участок от улицы Северо-Западной до проспекта Строителей, ее протяженность составляет 2,4 км. Кроме того, движение затруднено на проспекте Строителей. Автомобили стоят от площади Октября до Сейфуллинского переулка, а также от улицы Челюскинцев до Павловского тракта.
"На проспекте Ленина полный коллапс. От разворота на площади Октября заблокирован весь проспект Строителей", – сообщают читатели amic.ru.
Кадрами из пробки также делятся жители краевой столицы в приложении 2ГИС.
Напомним, 12 мая на площади Октября в Барнауле ограничили движение транспорта. Это связано с ремонтом трамвайного переезда, который продлится до 31 мая. Движение частично закрыли на нечетной стороне проспекта Ленина, причем только в прямом направлении. Проезд направо на проспекте Строителей сохранили, также оставили открытой четную сторону проспекта Ленина. Перед началом строительных работ на участке установили дорожные знаки, которые позволяют автомобилистам сориентироваться.
Как ранее сообщал председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула Валерий Ведяшкин, со Строителей автомобилисты могут отправиться на проспект Красноармейский или развернуться на проспекте Строителей, чтобы выехать на Ленина. Также есть возможность построить маршрут так, чтобы заранее свернуть на улицу Профинтерна и ехать по Новоугольной.
Кроме того, из-за ремонтных работ общественный транспорт начал ходить по-другому. О том, как изменилась схема движения трамваев, троллейбусов и автобусов, amic.ru писал здесь.
08:48:51 13-05-2025
Ходите пешком, для здоровья полезно!!! 😎
09:02:31 13-05-2025
Вот чего нет на фото, так это рабочих меняющих рельсы.
Помню при проклятых коммунистах рельсы на Октябрьской за одну ночь меняли.
Калоши у них хорошие были.
Мэр краевой столицы придет на объект сфотаться?
09:21:28 13-05-2025
Олег (09:02:31 13-05-2025) Вот чего нет на фото, так это рабочих меняющих рельсы.По... Кто там вместо Шеломенцева, его можно привезти сфотаться
10:32:19 13-05-2025
Гость (09:21:28 13-05-2025) Кто там вместо Шеломенцева, его можно привезти сфотаться... Курышин, выходи. )))))))) Продолжение знаете. ........
23:53:11 13-05-2025
Олег (09:02:31 13-05-2025) Вот чего нет на фото, так это рабочих меняющих рельсы.По... ага, таскать шпалы((( как на субботнике...кто там у них Пиарщик? отпилите ему что-нибудь
09:12:04 13-05-2025
А, зная, что там ремонт, нельзя это место по возможности объезжать? ну или раньше выезжать? Мозги-то включать надо.
09:24:02 13-05-2025
Гость (09:12:04 13-05-2025) А, зная, что там ремонт, нельзя это место по возможности объ... во первых кто знал? во вторых где объезжать, по воздуху? стоит из-за этих чудаков вообще всё.
09:30:22 13-05-2025
Гость (09:24:02 13-05-2025) во первых кто знал? во вторых где объезжать, по воздуху? сто... 1 - об этом уже с полгода как пишут во всех новостях, 2 - по другим улицам.
09:41:28 13-05-2025
Гость (09:30:22 13-05-2025) 1 - об этом уже с полгода как пишут во всех новостях, 2 - по...
Назовите другие улицы, срочно! И включите мозг!
11:22:00 13-05-2025
Гость (09:41:28 13-05-2025) Назовите другие улицы, срочно! И включите мозг!... Я включила мозги и за 20 минут добралась из спального района в центр. А если вы в Барнауле знаете только проспект Ленина и Строителей - так это ваша беда.
11:28:26 13-05-2025
Гость (11:22:00 13-05-2025) Я включила мозги и за 20 минут добралась из спального района... Вы включили мозги и сочинили историю для читателей. А почему не описали маршрут?
12:30:33 13-05-2025
не верю! (11:28:26 13-05-2025) Вы включили мозги и сочинили историю для читателей. А поче... Лень. Писать вам маршруты. И искать ссылки, где про это уже полгода писали.
10:54:11 13-05-2025
Гость (09:30:22 13-05-2025) 1 - об этом уже с полгода как пишут во всех новостях, 2 - по... где пишут? ссылочки в студию. вообще тишина была об этом, по большому счету. один раз слышал только по радио о перекрытии - и это было сегодня стоя в пробке из-за этого перекрытия...
09:40:02 13-05-2025
Гость (09:12:04 13-05-2025) А, зная, что там ремонт, нельзя это место по возможности объ...
Так сами то включите мозги или предложите варианты объезда. И тогда, может быть, поймёте, что вариантов нет, т.к. в "столице мира" почти нет дорог, а одна сплошная застройка, которая навешивается на дороги запроектированные во время Российской Империи и раннего и среднего СССР. Понимаете, да? Ну, не предусмотрели проектировщики 70-х годов прошлого века текущие реалии. @ Боженко
11:18:59 13-05-2025
Гость (09:12:04 13-05-2025) А, зная, что там ремонт, нельзя это место по возможности объ... Насколько раньше? Вчера??
09:22:04 13-05-2025
Что за работа такая, менять кусок рельсов в 50 метров 20 дней??? Что делать там ДВАДЦАТЬ дней??? Тупо движение в городе сломали полностью. Такого небывало даже когда путепровод на Новом рынке демонтировали.
09:25:48 13-05-2025
Гость (09:22:04 13-05-2025) Что за работа такая, менять кусок рельсов в 50 метров 20 дн... Так там рельсы изогнутые. Вот вы пробовали когда-нибудь гнуть рельсу? А там четыре рельсы!
10:07:28 13-05-2025
Гость (09:25:48 13-05-2025) Так там рельсы изогнутые. Вот вы пробовали когда-нибудь гнут... А их согнуть нельзя было перекрытия дороги? Или они гнутся когда весь город колом стоит?
10:34:16 13-05-2025
Гость (10:07:28 13-05-2025) А их согнуть нельзя было перекрытия дороги? Или они гнутся к...
Ну, вообще то они закупаются сразу гнутыми
11:10:52 13-05-2025
Гость (10:34:16 13-05-2025) Ну, вообще то они закупаются сразу гнутыми ... Сейчас не продают гнутых. Всё оборудование было швейцарское. Теперь гнут всей бригадой на месте вручную
12:14:49 13-05-2025
Гость (11:10:52 13-05-2025) Теперь гнут всей бригадой на месте вручную.... Руками О_о
12:24:48 13-05-2025
Гость (11:10:52 13-05-2025) Сейчас не продают гнутых. Всё оборудование было швейцарское.... А перед этим еще 100 шпал вручную согнуть!
23:56:45 13-05-2025
Гость (12:24:48 13-05-2025) А перед этим еще 100 шпал вручную согнуть! ... сложить из них оригами, там загибнутости есть специальные- чтоб колеса трамваев держать!! понимать нада!!!
23:55:29 13-05-2025
Гость (10:07:28 13-05-2025) А их согнуть нельзя было перекрытия дороги? Или они гнутся к... они гнутся под напором гневных комментов, так что от нас, товарищи, зависит, как скоро откроют площадь!!! Так поднажмем, горожане!!
09:27:05 13-05-2025
Гость (09:22:04 13-05-2025) Что за работа такая, менять кусок рельсов в 50 метров 20 дн... Так это не единственное...Обещают перекрыть Соц. до Молодежной и Димитрова от Соца до Ленина...Вот когда наступит полный коллапс.
10:08:54 13-05-2025
Дюша (09:27:05 13-05-2025) Так это не единственное...Обещают перекрыть Соц. до Молодежн... Зачем? Салют прошел.
10:22:55 13-05-2025
Гость (10:08:54 13-05-2025) Зачем? Салют прошел.... Там водопровод тянуть будут к новым зданиям. Перекопают.
09:24:39 13-05-2025
Городом управляют профаны. Неужели трудно нормально организовать движение и разъезд? Пустите снизу Ленинский по круговому, а сверху организуйте движение по встречке И ВСЁ!!!!!!! Но мозгов то нет...
09:46:12 13-05-2025
Дюша (09:24:39 13-05-2025) Городом управляют профаны. Неужели трудно нормально организо...
Тогда придётся перенастроить светофоры, а на это у безмозглых может уйти до полугода.
09:56:03 13-05-2025
Гость (09:46:12 13-05-2025) Тогда придётся перенастроить светофоры, а на это у безмо... А временные поставить не судьба...Когда дорогу до Бобровки строили, использовали временные светофоры и регулировщиков. Народ ехал.
10:22:28 13-05-2025
Дюша (09:56:03 13-05-2025) А временные поставить не судьба...Когда дорогу до Бобровки с...
Во-первых, временных светофоров у городских нет. Нужно закупать, а для этого депутаты должны внести изменения в бюджет. Потом конкурс, закупка... год, не меньше! Во-вторых, временные тоже нужно настроить, а для безмозглых это большая проблема, займёт больше времени, чем двухнедельный коллапс на замену рельсов.
11:44:08 13-05-2025
Гость (10:22:28 13-05-2025) Во-первых, временных светофоров у городских нет. Нужно з... Нет мозгов - поставьте полицейских...Нечего лежать без дела...:-)...А по человечески нужно было ограждения поставить по маршруту и временную разметку нанести...
12:25:58 13-05-2025
Гость (10:22:28 13-05-2025) Во-первых, временных светофоров у городских нет. Нужно з... Лучше 2-3 сотрудников ГИБДД поставить регулировать движение, чем сотни тысяч барнаульцев томить в пробках.
09:29:41 13-05-2025
В кои - то веки от Андрейки что -то здравое прозвучало.
11:13:27 13-05-2025
Гость (09:29:41 13-05-2025) В кои - то веки от Андрейки что -то здравое прозвучало.... А может, это Курышин? Ржу, не могу.
09:32:49 13-05-2025
Если ты знаешь, что впереди пробка, но все равно едешь, то ты лох, стой в пробке и не ной.
09:51:52 13-05-2025
ППШариков (09:32:49 13-05-2025) Если ты знаешь, что впереди пробка, но все равно едешь, то т... А если ты знаешь, что ДОРОГА ОДНА? Сиди дома и не ной? Я сегодня с Нового моста полчаса заезжал на Красноармейский из за этой пробки. Весь город парализовали. Где объезжать? По Калинина? По строителей? ЭТО ВСЁ СТОИТ...
10:18:46 13-05-2025
Дюша (09:51:52 13-05-2025) А если ты знаешь, что ДОРОГА ОДНА? Сиди дома и не ной? Я сег... Дорог много, каждый выбирает свою))) Из центра без особых проблем в старый город проехал.
10:59:18 13-05-2025
ППШариков (10:18:46 13-05-2025) Дорог много, каждый выбирает свою))) Из центра без особых пр... Назовите маршрут и время.
11:03:47 13-05-2025
Гость (10:59:18 13-05-2025) Назовите маршрут и время.... Как обычно к 9, Соц- Димитрова-Трудовой )))
12:39:07 13-05-2025
ППШариков (11:03:47 13-05-2025) Как обычно к 9, Соц- Димитрова-Трудовой )))... Посмотрела - прям полгорода проехал:)
14:18:55 13-05-2025
Гость (12:39:07 13-05-2025) Посмотрела - прям полгорода проехал:)... А без карты не судьба маршрут даже по центру проложить ?
11:47:54 13-05-2025
ППШариков (10:18:46 13-05-2025) Дорог много, каждый выбирает свою))) Из центра без особых пр... А с Северо-Западной не пробовал?
14:16:34 13-05-2025
Дюша (11:47:54 13-05-2025) А с Северо-Западной не пробовал?... А почему не из алтайки?
15:34:42 13-05-2025
ППШариков (14:16:34 13-05-2025) А почему не из алтайки?... Потому, что затор организован ВНИЗ по Ленинскому...Т.е. гораздо выше Димитрова...Ты бы еще сказал, что легко добрался с Попова на Юрина...
15:44:43 13-05-2025
Дюша (15:34:42 13-05-2025) Потому, что затор организован ВНИЗ по Ленинскому...Т.е. гора... Ну "низ" то как раз с Димитрова и начинается ))) Меняй жилье или работу, иначе полжизни в пробках проведешь.
09:57:03 13-05-2025
Чтобы там про Шеломенцева не говорили, но на полтора года ремонта путепровода движение было организовано очень хорошо. Ведяшкин не может организовать движение на три недели ремонта.Это уже показатель его работы.
10:07:13 13-05-2025
Гость (09:57:03 13-05-2025) Чтобы там про Шеломенцева не говорили, но на полтора года ре... А что про Шеломенцева говорят? Что он преступник?
12:23:14 13-05-2025
Гость (10:07:13 13-05-2025) А что про Шеломенцева говорят? Что он преступник? ... красивый он, говорят
15:52:20 13-05-2025
Гость (09:57:03 13-05-2025) Чтобы там про Шеломенцева не говорили, но на полтора года ре... А ТЗ для этого "моста" тоже он составлял? Только за это нужно посадить надолго. Недоработок тысяча, задела даже на 5 лет вперед не предусмотрели. Про пешеходную часть вообще молчу. Бездарь он и , возможно, жулик.
10:20:07 13-05-2025
Нужно развивать общественный транспорт и прежде всего электрический. Чтобы практически любой барнаулец знал, что на трамвае или троллейбусе он в любом случае быстро доберётся туда, куда ему надо
10:38:34 13-05-2025
Гость (10:20:07 13-05-2025) Нужно развивать общественный транспорт и прежде всего электр... а не надо торопиться.
и проблем будет меньше
11:49:53 13-05-2025
Гость (10:20:07 13-05-2025) Нужно развивать общественный транспорт и прежде всего электр... Да-да...Особенно когда трамвайные пути разобрали...Будешь бежать впереди трамвая и рульсы украдывать?
10:38:56 13-05-2025
Большая часть водил (по опросу которые попали в эту пробку) не знали что будет ремонт. Им городские новости не интересны, им зрелище подавай.
10:59:50 13-05-2025
гость (10:38:56 13-05-2025) Большая часть водил (по опросу которые попали в эту пробку) ... каждый день читаю новости на разных местных порталах, полистываю местные новостные тг каналы, смотрю время от времени местные новостные выпуски и я НИ РАЗУ не встретил предупреждение об этом. Например про реконструкцию путепровода на Новом рынке, я постоянно получал отовсюду информацию, даже когда там и ездить не приходилось, знал ситуацию. Это говорит лишь о том, как информирование выстроено сейчас в связи с этим ремонтом.
11:17:18 13-05-2025
Гость (10:59:50 13-05-2025) каждый день читаю новости на разных местных порталах, полист... Раз пять точно про это читала. Там еще и про другие перекрестки с трамвайными путями было, и сроки ремонта еще были. Так что плохо читаете или не запоминаете просто.
10:50:19 13-05-2025
чем без дела в пробке в телефонах зависать - выйдете на свежий воздух и покопайте метро.
давно бы уже вырыли.
11:16:29 13-05-2025
Musik (10:50:19 13-05-2025) чем без дела в пробке в телефонах зависать - выйдете на свеж... Ну не знаю. Я в пробках знакомился три раза, один раз женился, продал палас и купил трактор. Не говоря уж про кальян и музло.
11:23:24 13-05-2025
Гость (11:16:29 13-05-2025) Ну не знаю. Я в пробках знакомился три раза, один раз женилс... наклевывается бизнес-идея про автопробочный крематорий.
12:11:10 13-05-2025
Гость (11:16:29 13-05-2025) Ну не знаю. Я в пробках знакомился три раза, один раз женилс... Ахахаах, я 2 знакомился удачно)), не женился правда уже был женат. А продавать и покупать что-то не додумался, мне предлагали машину продать))
00:00:42 14-05-2025
гость (12:11:10 13-05-2025) Ахахаах, я 2 знакомился удачно)), не женился правда уже был ... а удачно - это как? домой к ней поехал и там вы развлекались и она теперь беременная вторым от тебя? удача капец
10:58:05 13-05-2025
А почему бы не начать разбирать рельсы с вечера 30 апреля? Или они не ищут легких путей?
11:03:28 13-05-2025
Гость (10:58:05 13-05-2025) А почему бы не начать разбирать рельсы с вечера 30 апреля? И... А потому что в праздничные дни двойная оплата полагается, а платить её ни кто не хочет. Лучше весь город в пробку поставить.
12:18:56 13-05-2025
Гость (10:58:05 13-05-2025) А почему бы не начать разбирать рельсы с вечера 30 апреля? И... У меня возник этот же вопрос. На майские пр. Ленина перекрывали дважды, что мешало в это время делать ремонт? Многие на праздники уезжали из города, машин было в разы меньше. Но так было бы не интересно, гораздо веселее перекрыть один из самых оживленных перекрестков именно тогда, когда все вышли на работу и дороги максимально загружены.
11:14:16 13-05-2025
На майские праздники - 11 дней. 11 ДНЕЙ !!! В Барнауле было очень-очень мало машин. Эх, рельсы бы поменять быстренько.
12:00:43 13-05-2025
Ездийте на метро, это быстро и удобно!
12:18:06 13-05-2025
гост (12:00:43 13-05-2025) Ездийте на метро, это быстро и удобно!... На велорикше добрался за 15 минут в метро спускаться лень было.
13:56:58 13-05-2025
гость (12:18:06 13-05-2025) На велорикше добрался за 15 минут в метро спускаться лень бы... Есть бизнес такой спасение из пробок. Приезжают два чувака на мотике, один забирает вас, второй остается сидеть в твоей машине в пробке.
21:43:01 13-05-2025
сколько нытиков...
00:02:11 14-05-2025
Мусик (21:43:01 13-05-2025) сколько нытиков...... по-моему дураков и приколистов больше