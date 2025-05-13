"Полный коллапс". Огромные пробки сковали проспекты Ленина и Строителей в Барнауле

Ситуация на дорогах оценивается на семь баллов

13 мая 2025, 08:40, ИА Амител

Пробки в Барнауле 13 мая / Фото: 2ГИС

Утром 13 мая Барнаул сковали семибалльные пробки. По данным 2ГИС, самые крупные заторы образовались на проспекте Ленина и Строителей.

Так, дорожный коллапс случился на проспекте Ленина. Судя по картам, пробка сковала участок от улицы Северо-Западной до проспекта Строителей, ее протяженность составляет 2,4 км. Кроме того, движение затруднено на проспекте Строителей. Автомобили стоят от площади Октября до Сейфуллинского переулка, а также от улицы Челюскинцев до Павловского тракта.

"На проспекте Ленина полный коллапс. От разворота на площади Октября заблокирован весь проспект Строителей", – сообщают читатели amic.ru.

Кадрами из пробки также делятся жители краевой столицы в приложении 2ГИС.

Фото: 2ГИС

Напомним, 12 мая на площади Октября в Барнауле ограничили движение транспорта. Это связано с ремонтом трамвайного переезда, который продлится до 31 мая. Движение частично закрыли на нечетной стороне проспекта Ленина, причем только в прямом направлении. Проезд направо на проспекте Строителей сохранили, также оставили открытой четную сторону проспекта Ленина. Перед началом строительных работ на участке установили дорожные знаки, которые позволяют автомобилистам сориентироваться.

Как ранее сообщал председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула Валерий Ведяшкин, со Строителей автомобилисты могут отправиться на проспект Красноармейский или развернуться на проспекте Строителей, чтобы выехать на Ленина. Также есть возможность построить маршрут так, чтобы заранее свернуть на улицу Профинтерна и ехать по Новоугольной.

Кроме того, из-за ремонтных работ общественный транспорт начал ходить по-другому. О том, как изменилась схема движения трамваев, троллейбусов и автобусов, amic.ru писал здесь.