Полупрозрачная картошка с рыбьей чешуей. ФБР изучало странный НЛО в Колорадо
В опубликованных Пентагоном документах — выдержки из допроса бывших разведчиков США
14 июня 2026, 07:34, ИА Амител
Федеральное бюро расследований США в 2024 году проводило расследование инцидента с неопознанным летающим объектом. Об этом пишет РИА Новости, изучив опубликованные Пентагоном документы.
Странный объект, замеченный еще в феврале 2022 года, очевидцы описали как полупрозрачную "картошку" с легким мерцанием — будто сделанную из "рыбьей чешуи". 12 июня министерство обороны США опубликовало третью партию документов о контактах с НЛО.
Среди материалов — выдержки из документа ФБР, включающие краткое изложение допроса свидетеля. По данным федеральных агентов, бывший офицер разведки армии США вместе с четырьмя сослуживцами заметил беспилотный летательный аппарат, когда они выходили из офисного здания. Инцидент произошел над горами Шайенн в штате Колорадо.
Свидетели дали подробное описание объекта. Его форма напоминала картофелину с четкими краями, цвет — кремово‑беловатый. Он был полупрозрачный, с легким мерцанием, а материал поверхности похож на рыбью чешую или несимметричные панели неправильной формы.
По словам очевидцев, сам объект оставался неподвижным, но панели на его поверхности переливались волнами. Через две минуты объект исчез — настолько быстро, что, по словам свидетеля, это произошло за время, необходимое для поворота головы. При этом он не отбрасывал тени.
С 8 мая власти США начали публиковать файлы по НЛО, обещанные президентом Дональдом Трампом. На текущий момент обнародованы десятки фотографий, видеозаписей и свидетельских показаний. Пентагон сообщил, что продолжит выпускать новые документы об НЛО с периодичностью раз в несколько недель.
08:19:34 14-06-2026
Каннабис забористый у них...
09:50:25 14-06-2026
Кость (08:19:34 14-06-2026) Каннабис забористый у них... ... У нас НЛО таинственно забрали Усольцевых, все ищят...
09:16:50 14-06-2026
секретные материалы - сериал.
или полный метр - борьба за будущее.
там все открытым текстом.
12:56:22 14-06-2026
Поговаривают... осенью нас будут информировать о контактах с внеземным...
10:04:11 15-06-2026
скажем так: обьект мог выглядеть как угодно. Мозг свидетеля видевшего обьект не определил что это такое в этом случае наш мозг подменяет изображение первым что ему в памяти попадется - картошкой
Говориить реально как это выглядело можно только посмотрев изображение снятое на фото