Полупрозрачная картошка с рыбьей чешуей. ФБР изучало странный НЛО в Колорадо

В опубликованных Пентагоном документах — выдержки из допроса бывших разведчиков США

14 июня 2026, 07:34, ИА Амител

НЛО / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Gigachat / amic.ru

Федеральное бюро расследований США в 2024 году проводило расследование инцидента с неопознанным летающим объектом. Об этом пишет РИА Новости, изучив опубликованные Пентагоном документы.

Странный объект, замеченный еще в феврале 2022 года, очевидцы описали как полупрозрачную "картошку" с легким мерцанием — будто сделанную из "рыбьей чешуи". 12 июня министерство обороны США опубликовало третью партию документов о контактах с НЛО.

Среди материалов — выдержки из документа ФБР, включающие краткое изложение допроса свидетеля. По данным федеральных агентов, бывший офицер разведки армии США вместе с четырьмя сослуживцами заметил беспилотный летательный аппарат, когда они выходили из офисного здания. Инцидент произошел над горами Шайенн в штате Колорадо.

Свидетели дали подробное описание объекта. Его форма напоминала картофелину с четкими краями, цвет — кремово‑беловатый. Он был полупрозрачный, с легким мерцанием, а материал поверхности похож на рыбью чешую или несимметричные панели неправильной формы.

По словам очевидцев, сам объект оставался неподвижным, но панели на его поверхности переливались волнами. Через две минуты объект исчез — настолько быстро, что, по словам свидетеля, это произошло за время, необходимое для поворота головы. При этом он не отбрасывал тени.

С 8 мая власти США начали публиковать файлы по НЛО, обещанные президентом Дональдом Трампом. На текущий момент обнародованы десятки фотографий, видеозаписей и свидетельских показаний. Пентагон сообщил, что продолжит выпускать новые документы об НЛО с периодичностью раз в несколько недель.