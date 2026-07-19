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После пересдачи ЕГЭ выпускник из Барнаула стал стобалльником по информатике

По словам выпускника, после первой попытки он понимал, что может написать экзамен лучше

19 июля 2026, 17:06, ИА Амител

Единый государственный экзамен / Фото: amic.ru
Единый государственный экзамен / Фото: amic.ru

Выпускник барнаульской гимназии № 42 Владимир Зубцов добился максимального результата на ЕГЭ по информатике, пересдав экзамен в дополнительные дни. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.

В 2026 году выпускники получили возможность добровольно пересдать один из уже сданных экзаменов, чтобы улучшить результат. Этой возможностью воспользовался и Владимир Зубцов.

По словам выпускника, после первой попытки он понимал, что может написать экзамен лучше, однако не рассчитывал набрать максимальные 100 баллов.

«В первый раз присутствовала тревожность из-за самих условий, в которых проходит экзамен: другой компьютер, другие версии программного обеспечения, атмосфера экзамена — из-за этого получились ошибки. Во второй раз я был готов, поэтому удалось решить все задания верно», — рассказал Владимир Зубцов.

Подготовку к экзамену по информатике школьник начал в 11-м классе. Помимо стандартных заданий ЕГЭ, он решал задачи повышенной сложности и тренировался работать в разных условиях, чтобы легче адаптироваться во время экзамена.

Выпускник также поблагодарил своего учителя информатики Евгению Лашко, отметив, что именно она познакомила его с программированием еще в седьмом классе.

По данным администрации Барнаула, в этом году 100 баллов на ЕГЭ получили 31 выпускник города. При этом трое школьников стали мультибалльниками, набрав максимальные результаты сразу по нескольким предметам.

Ирина Лазаренко / Фото: пресс-служба АлтГПУ

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НОВОСТИНаука и образование

Барнаул образование егэ
       

Комментарии 3

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Гость

19:12:40 19-07-2026

Молодец!!!

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Гость

00:48:38 20-07-2026

А первый раз сколько набрал?

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Гость

13:13:12 20-07-2026

Гость (00:48:38 20-07-2026) А первый раз сколько набрал?... 99

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