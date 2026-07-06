Два брата-близнеца из Алтайского края получили максимальные баллы на ЕГЭ по физике

Уникальный результат выпускников стал первым подобным случаем в истории проведения ЕГЭ в Алтайском крае

06 июля 2026, 11:32, ИА Амител

Братья-близнецы / Фото: Минобразования Алтайского края

В Алтайском крае впервые в истории регионального ЕГЭ сразу два брата-близнеца получили максимальный результат по физике. Выпускники школы Заринска Александр и Сергей Половниковы набрали по 100 баллов и стали единственными стобалльниками своего учебного заведения.

Как сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края, оба выпускника окончили школу с золотыми медалями. По словам учителя физики Геннадия Полякова, братьев всегда мотивировало здоровое соперничество.

«Я видел их потенциал и предлагал им актуальные, сложные задачи. Если поначалу на оттачивание навыков решения заданий первой части ЕГЭ у них уходило около двух уроков, то к концу 11-го класса они справлялись с ней за 40 минут», — рассказал педагог.

В Минобрнауки региона отметили, что подготовка к экзаменам не ограничивалась школьными уроками. Учитель регулярно проводил дополнительные занятия и консультации, а также помогал ребятам участвовать в олимпиадах, победы в которых дают право на поступление в высшие учебные заведения без вступительных испытаний.

Уникальный результат Александра и Сергея Половниковых стал первым подобным случаем в истории проведения Единого государственного экзамена в Алтайском крае.