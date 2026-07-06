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Два брата-близнеца из Алтайского края получили максимальные баллы на ЕГЭ по физике

Уникальный результат выпускников стал первым подобным случаем в истории проведения ЕГЭ в Алтайском крае

06 июля 2026, 11:32, ИА Амител

Братья-близнецы / Фото: Минобразования Алтайского края
Братья-близнецы / Фото: Минобразования Алтайского края

В Алтайском крае впервые в истории регионального ЕГЭ сразу два брата-близнеца получили максимальный результат по физике. Выпускники школы Заринска Александр и Сергей Половниковы набрали по 100 баллов и стали единственными стобалльниками своего учебного заведения.

Как сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края, оба выпускника окончили школу с золотыми медалями. По словам учителя физики Геннадия Полякова, братьев всегда мотивировало здоровое соперничество.

«Я видел их потенциал и предлагал им актуальные, сложные задачи. Если поначалу на оттачивание навыков решения заданий первой части ЕГЭ у них уходило около двух уроков, то к концу 11-го класса они справлялись с ней за 40 минут», — рассказал педагог.

В Минобрнауки региона отметили, что подготовка к экзаменам не ограничивалась школьными уроками. Учитель регулярно проводил дополнительные занятия и консультации, а также помогал ребятам участвовать в олимпиадах, победы в которых дают право на поступление в высшие учебные заведения без вступительных испытаний.

Уникальный результат Александра и Сергея Половниковых стал первым подобным случаем в истории проведения Единого государственного экзамена в Алтайском крае.

Алтайский край образование егэ
       

Комментарии 12

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Иванна

12:46:13 06-07-2026

Ну на близнецов то они мало похожи, однако к соседу надо обращаться.

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Юс

12:58:52 06-07-2026

А что, один близнец старше другого? Ну, судя по фото...

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Гость

13:35:29 06-07-2026

Юс (12:58:52 06-07-2026) А что, один близнец старше другого? Ну, судя по фото...... Не о том думаете. Попробуйте получить по физике 100 баллов!

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Гость

14:59:53 06-07-2026

Юс (12:58:52 06-07-2026) А что, один близнец старше другого? Ну, судя по фото...... Они двойняхи, похоже

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Гость

13:32:05 06-07-2026

Молодцы, ребята! Респект родителям и учителям!

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Гость

13:34:16 06-07-2026

Получить 100 баллов по физике! Молодцы!

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Гость

13:41:19 06-07-2026

Эх не похожи друг на друга, а то прям хотелось написать, что один за второго написал

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Гость

14:18:52 06-07-2026

Это не близнецы. Это двойняшки.

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Мария

14:31:15 06-07-2026

Гость (14:18:52 06-07-2026) Это не близнецы. Это двойняшки.... Правильно - близнецы, почитайте учебники по медицине

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Критик

14:23:06 06-07-2026

Молодцы парни! Гордость родителей и учителей! В добрый путь!

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Маша

14:29:49 06-07-2026

В медицине есть только термин близнецы. Поэтому правильно писать - близнецы...

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Гость

17:06:00 06-07-2026

Близнецам вообще удобно помогать друг другу. Знал я одних близнецов, там одного прав лишили, так он по правам второго всё лишение отъездил вообще без проблем. Поэтому нормальная история, понимаем.

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