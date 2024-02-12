Постояльца дома инвалидов и престарелых осудят за убийство друга в Алтайском крае
В ходе конфликта он нанес два удара мужчине в область груди
12 февраля 2024, 20:50, ИА Амител
Следственный комитет / Фото: amic.ru
В Благовещенском районе постоялец социального учреждения для престарелых и инвалидов пойдет под суд по обвинению в убийстве приятеля. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.
По информации следствия, 18 ноября мужчина поссорился с постояльцем социального учреждения. В ходе конфликта он нанес два удара мужчине в область груди. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным Благовещенским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
22:28:56 12-02-2024
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