Постояльца дома инвалидов и престарелых осудят за убийство друга в Алтайском крае

В ходе конфликта он нанес два удара мужчине в область груди

12 февраля 2024, 20:50, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Благовещенском районе постоялец социального учреждения для престарелых и инвалидов пойдет под суд по обвинению в убийстве приятеля. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

По информации следствия, 18 ноября мужчина поссорился с постояльцем социального учреждения. В ходе конфликта он нанес два удара мужчине в область груди. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным Благовещенским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.