Потепление до нуля. О погоде в Алтайском крае 2 февраля

В большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный снег и метели

02 февраля 2024, 06:01, ИА Амител

Зимние горы утром / Фото: unsplash.com

От 0 до -5 градусов ожидается в Алтайском крае днем 2 февраля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

В Барнауле ожидается от -2 до -4 градусов. Умеренный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.