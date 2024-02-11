Повреждение на насосной станции в Барнауле полностью устранили

Те, кто не получил воду, могут обратиться за помощью

11 февраля 2024, 13:40, ИА Амител

Водопроводный кран и стакан с водой / Фото: pxhere.com

Повреждение на насосной станции в Индустриальном районе Барнаула полностью устранено. Об этом рассказали в пресс-службе "Росводоканала".

"Абоненты, в домах которых не появилась вода, могут обратиться в водоканал по номеру 500-101", – сказано в сообщении.

Отметим, что отключения и снижение напора коснулись следующих адресов: улица Трактовая, поселок Куета, проезд Южный Власихинский, Гридасова, Павловский тракт (до Бабуркина), 2-я Западная, Транзитная, 42-й Краснознаменной Бригады, Советской Армии, Малахова (от Антона Петрова до Власихинской), Новгородская, Энтузиастов (нечетная сторона), Панфиловцев, Попова (от Сергея Семенова до Трактовой).