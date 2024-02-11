Работы на насосной станции в Индустриальном районе продолжаются

Завершить их планируют к полудню

11 февраля 2024, 10:01, ИА Амител

Водопроводный смеситель / Фото: pxhere.com

Специалисты "Росводоканала" продолжают работы по устранению аварии на насосной станции. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что работы оказались сложными, поэтому их ориентировочное время завершения перенесли на 12 часов дня. В данный момент, по уточнению специалистов, ведут сварочные работы.

Отметим, что из-за аварии давление в водопроводе снижено по следующим адресам: улица Трактовая, поселок Куета, проспект Южный Власихинский, Гридасова, Павловский тракт (до Бабуркина), 2-я Западная, Транзитная, 42-й Краснознаменной Бригады, Советской Армии, Малахова (от Антона Петрова до Власихинской), Новгородская, Энтузиастов (нечетная сторона), Панфиловцев, Попова (от Сергея Семенова до Трактовой).