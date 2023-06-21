Появились подробности пожара в жилом доме на барнаульском проспекте Калинина

Огнеборцы спасли 11 человек, в том числе двоих детей

21 июня 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В главном управлении МЧС по Алтайскому краю поделились подробностями пожара, который возник утром 21 июня в многоквартирном доме на проспекте Калинина.

"Возгорание произошло в квартире на втором этаже четырехэтажного жилого дома. Пожар локализован на площади 25 квадратных метров", – говорится в сообщении.

В ведомстве не уточнили конкретный адрес, но, судя по комментариям, речь идет о доме, расположенном на проспекте Калинина, 10 / Профинтерна, 36.

В тушении огня задействованы 38 человек личного состава и шесть автоцистерн.

Спасено 11 человек, из них двое детей, пострадавших нет. Причину случившегося выясняют.