Появились подробности взрыва автомобиля Захара Прилепина

Пресс-служба писателя сообщает, что он в порядке

06 мая 2023, 16:58, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

Писатель и член партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Захар Прилепин получил травмы в результате взрыва автомобиля в Нижегородской области, пишет РИА Новости.

Как сообщил собеседник агентства, взрыв произошёл на трассе в Борском районе. Сейчас туда стягиваются экстренные службы, полицейские и сотрудники Следкома.

Как отмечает телеграм-канал WarGonzo, в машине с Прилепиным ехала его дочь. Но её успели высадить до взрыва, она не пострадала. В результате ЧП погиб личный охранник Прилепина, за жизнь самого писателя "сейчас борются врачи".

В то же время его пресс-служба сообщила РИА Новости, что он в порядке. "Что именно произошло, на данный момент не установлено", – уточнили там.

Аналогичной информацией о состоянии писателя сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"По ситуации с Захаром Прилепиным. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке", – написал он в телеграм-канале.

При этом ТАСС со ссылкой на медслужбы пишет, что Прилепин госпитализирован с ранением обеих ног.