СМИ: в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Захара Прилепина

Писателю оказывают медицинскую помощь

06 мая 2023, 16:23, ИА Амител

Фото: Наталия Шушанян / zaharprilepin.ru

В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Audi Q7 писателя и сопредседателя партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Захара Прилепина. Об этом сообщает Mash.

Водитель иномарки погиб, писатель ранен, ему оказывают медицинскую помощь. Характер травм не уточняется. На месте работают экстренные службы.

Предположительно, взрывное устройство находилось под днищем машины.

В январе сообщалось, что Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО.