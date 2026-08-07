Пожилая жительница Алтайского края погибла при пожаре в Павловском районе

Возгорание могло произойти из-за нарушения требований пожарной безопасности при использовании электроприборов

07 августа 2026, 14:33, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС Алтайского края

Ночной пожар в Павловском районе Алтайского края унес жизнь пожилой женщины. Частный жилой дом загорелся 7 августа в селе Чернопятово, сообщили в региональном управлении МЧС.

Огонь распространился примерно на 60 квадратных метров. На ликвидацию возгорания направили шесть сотрудников пожарной охраны и три автоцистерны. Работу осложняло плотное задымление внутри здания.

«Возгорание ликвидировано на площади около 60 "квадратов", в работе были задействованы шесть пожарных на трех автоцистернах. В условиях сильного задымления тушение вели два звена газодымозащитной службы», — сказано в сообщении.

Во время работы на месте происшествия пожарные обнаружили тело пожилой женщины.

Предварительно установлено, что возгорание могло произойти из-за нарушения требований пожарной безопасности при использовании электроприборов. В качестве вероятной причины называется короткое замыкание.