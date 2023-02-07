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Правда ли, что пробы ДНК обяжут сдавать при административном аресте?

Ожидается, что новый закон о сборе геномной информации у подозреваемых, обвиняемых и осуждённых отпугнёт преступников

07 февраля 2023, 08:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Анализ ДНК в России станет обязательным для достаточно большого круга лиц. В скором времени "откатывать пальчики", а также брать слюну для геномной регистрации будут даже у арестованных за нарушение КоАП. Соответствующий закон 6 февраля подписал президент Владимир Путин. Когда он вступит в силу и на кого будет распространяться его действие, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

У кого в России будут собирать ДНК?

Сейчас принудительно собирать генетический материал можно было только для расследования уголовных дел и у некоторых категорий осуждённых. Например, в отношении совершивших тяжкие или особо тяжкие преступления, а также преступления против половой неприкосновенности. Проводят анализ ДНК и для опознания людей, которые оставили свой материал на месте преступлений.

В соответствии с новым законом экспертные подразделения Следственного комитета смогут проводить "обязательную государственную геномную регистрацию", а также включать в эту базу осуждённых за преступления и отбывающих наказание в колониях, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также тех, кого подвергали административному аресту, пишет "Российская газета".

Предполагается, что в базу ДНК-данных за несколько лет попадут около 4% процентов всех россиян. И это огромное количество. За границей геномная регистрация считается успешной при наличии образцов ДНК 1% населения.
 

В каких случаях арестованные смогут потребовать удалить их ДНК из базы данных?

Информацию уничтожат, но только в том случае, если вина человека не будет доказана. Это возможно, если постановление по делу о правонарушении отменят, а после этого гражданин обратится с заявлением в МВД.

Потребовать удалить данные смогут также осуждённые или подозреваемые, если у них возникнет право на реабилитацию.

Что вообще такое геномная регистрация и зачем её вводят?

Геномная регистрация – это учёт, хранение и использование биологического материала граждан. Под биологическим материалом понимается содержащие геномную информацию ткани и выделения человека: фрагменты его ДНК.

Вводят обязательную геномную регистрацию для того, чтобы увеличить раскрываемость преступлений. По мнению экспертов, закон об обязательной регистрации ДНК всех подозреваемых и осуждённых не только облегчит работу правоохранительных органов, но и отпугнёт потенциальных преступников. При совершении новых преступлений для установления личности преступника будут сравнивать по базе данных с имеющимися уже образцами ДНК.

Из числа тех, кто был осуждён и заключён под стражу, на путь исправления встают лишь 25-30%, отмечал в беседе с газетой "Известия" криминалист Михаил Игнатов. Остальные, как правило, возвращаются обратно, то есть "исправить их практически невозможно".

Когда закон вступит в силу?

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после официального опубликования, а норма, которая подразумевает геномную регистрацию людей, подвергнутых административному аресту, – с 1 января 2025 года.

Комментарии 8

  • "исправить их практически невозможно" А вы этим занимаетесь? В СССР-то занимались. Понятно, невозможно исправить, если ты даже не пробовал этого сделать.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Лет пять назад давали сутки ареста, за оторваный заправочный пистолет на АЗС Изи Сечина Пальчики отказывались в двух полицейских участках И ДНК в том числе один раз Молучается полицаи закон нарушали сами?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, +100! Ни кто ни кого не исправляет. Условия содержания, отношение и тд как раз и способствуют тому что ни о каком исправлении не может быть и речи (это конечно не касается маньяков, насильников, умышленных убийц....)
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Отчего отказывались ваши пальчики?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Кстати, в 1998 г. у всех призывников пальцы откатывали, на вопрос зачем, говори приказ был такой!
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Можно при рождении собирать сразу
    07 февраля, Гость   Ответить
  • подождите... всё ещё будет...! ужаснетесь!!!
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Это нарушение прав и свобод граждан! Вот с осужденных и отбывающих наказание - собирайте ДНК. Остальное - это уже перегиб!!!
    08 февраля, Гость   Ответить
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