Правда ли, что пробы ДНК обяжут сдавать при административном аресте?

Ожидается, что новый закон о сборе геномной информации у подозреваемых, обвиняемых и осуждённых отпугнёт преступников

07 февраля 2023, 08:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Анализ ДНК в России станет обязательным для достаточно большого круга лиц. В скором времени "откатывать пальчики", а также брать слюну для геномной регистрации будут даже у арестованных за нарушение КоАП. Соответствующий закон 6 февраля подписал президент Владимир Путин. Когда он вступит в силу и на кого будет распространяться его действие, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

У кого в России будут собирать ДНК?

Сейчас принудительно собирать генетический материал можно было только для расследования уголовных дел и у некоторых категорий осуждённых. Например, в отношении совершивших тяжкие или особо тяжкие преступления, а также преступления против половой неприкосновенности. Проводят анализ ДНК и для опознания людей, которые оставили свой материал на месте преступлений.

В соответствии с новым законом экспертные подразделения Следственного комитета смогут проводить "обязательную государственную геномную регистрацию", а также включать в эту базу осуждённых за преступления и отбывающих наказание в колониях, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также тех, кого подвергали административному аресту, пишет "Российская газета".

Предполагается, что в базу ДНК-данных за несколько лет попадут около 4% процентов всех россиян. И это огромное количество. За границей геномная регистрация считается успешной при наличии образцов ДНК 1% населения.



В каких случаях арестованные смогут потребовать удалить их ДНК из базы данных?

Информацию уничтожат, но только в том случае, если вина человека не будет доказана. Это возможно, если постановление по делу о правонарушении отменят, а после этого гражданин обратится с заявлением в МВД.



Потребовать удалить данные смогут также осуждённые или подозреваемые, если у них возникнет право на реабилитацию.

Что вообще такое геномная регистрация и зачем её вводят?

Геномная регистрация – это учёт, хранение и использование биологического материала граждан. Под биологическим материалом понимается содержащие геномную информацию ткани и выделения человека: фрагменты его ДНК.

Вводят обязательную геномную регистрацию для того, чтобы увеличить раскрываемость преступлений. По мнению экспертов, закон об обязательной регистрации ДНК всех подозреваемых и осуждённых не только облегчит работу правоохранительных органов, но и отпугнёт потенциальных преступников. При совершении новых преступлений для установления личности преступника будут сравнивать по базе данных с имеющимися уже образцами ДНК.

Из числа тех, кто был осуждён и заключён под стражу, на путь исправления встают лишь 25-30%, отмечал в беседе с газетой "Известия" криминалист Михаил Игнатов. Остальные, как правило, возвращаются обратно, то есть "исправить их практически невозможно".

Когда закон вступит в силу?

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после официального опубликования, а норма, которая подразумевает геномную регистрацию людей, подвергнутых административному аресту, – с 1 января 2025 года.