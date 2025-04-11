Праздничные салюты планируют запустить на 9 Мая в Барнауле
Сейчас для организации пиротехнического сопровождения ищут подрядчиков
11 апреля 2025, 14:15, ИА Амител
В честь Дня Победы в Барнауле планируют запустить праздничные фейерверки. Предварительно, 9 мая салюты прогремят на площади Сахарова, а также во всех районах краевой столицы и пригородных поселках. Об этом сообщает "Толк".
Как пишет издание, лоты, направленные на поиск подрядчиков для организации салютов, можно увидеть на портале ЕИС "Закупки". В торгах участвуют компании "Огни большого праздника", "Салюты Алтая" и "Главный калибр".
Организацию "локальных" фейерверков поручили районным и поселковым администрациям. Общегородским салютом должны будут заняться комитеты администрации Барнаула по культуре и делам молодежи.
Безопасность и правопорядок во время проведения салютов будут обеспечивать УМВД России по Барнаулу и МКУ "Управление по делам ГОЧС города Барнаула". За пожарную безопасность будут отвечать городские власти и районные администрации.
Помимо этого, 9 мая в Алтайском крае состоится шествие "Бессмертного полка". Губернатор региона Виктор Томенко отметил, что власти в настоящее время ведут внимательную подготовку к мероприятию, "в котором обычно участвуют тысячи жителей края".
Напомним, в 2024 году в крае отказались как от использования пиротехники, так и от акции "Бессмертный полк". Такие меры предприняли из соображений безопасности во всей России.
14:18:11 11-04-2025
Единственный Праздник, когда салют уместен. Как символ Победы.
15:16:40 11-04-2025
Гость (14:18:11 11-04-2025) Единственный Праздник, когда салют уместен. Как символ Побе... Символ той Победы. Но сейчас можно было бы и обойтись и без салютов. Посетите Михайловское, Черницкое, другие. На сегодня другие символы.
20:37:40 11-04-2025
Гость (15:16:40 11-04-2025) Символ той Победы. Но сейчас можно было бы и обойтись и без ... Без вас разберемся кому памятовать. Езжайте куда хотите.
21:05:19 11-04-2025
Гость (15:16:40 11-04-2025) Символ той Победы. Но сейчас можно было бы и обойтись и без ... ну вы про какое-то вечное уныние? салют - это как выстрел из пушки в память об усопших от ран или убитых павших героев.