Праздничные салюты планируют запустить на 9 Мая в Барнауле

Сейчас для организации пиротехнического сопровождения ищут подрядчиков

11 апреля 2025, 14:15, ИА Амител

Салют / Фото: amic.ru

В честь Дня Победы в Барнауле планируют запустить праздничные фейерверки. Предварительно, 9 мая салюты прогремят на площади Сахарова, а также во всех районах краевой столицы и пригородных поселках. Об этом сообщает "Толк".

Как пишет издание, лоты, направленные на поиск подрядчиков для организации салютов, можно увидеть на портале ЕИС "Закупки". В торгах участвуют компании "Огни большого праздника", "Салюты Алтая" и "Главный калибр".

Организацию "локальных" фейерверков поручили районным и поселковым администрациям. Общегородским салютом должны будут заняться комитеты администрации Барнаула по культуре и делам молодежи.

Безопасность и правопорядок во время проведения салютов будут обеспечивать УМВД России по Барнаулу и МКУ "Управление по делам ГОЧС города Барнаула". За пожарную безопасность будут отвечать городские власти и районные администрации.

Помимо этого, 9 мая в Алтайском крае состоится шествие "Бессмертного полка". Губернатор региона Виктор Томенко отметил, что власти в настоящее время ведут внимательную подготовку к мероприятию, "в котором обычно участвуют тысячи жителей края".

Напомним, в 2024 году в крае отказались как от использования пиротехники, так и от акции "Бессмертный полк". Такие меры предприняли из соображений безопасности во всей России.