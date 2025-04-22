Праздничные салюты в честь Дня Победы прогремят во всех районах Барнаула

Фейерверки запустят после завершения праздничных мероприятий – в 22:00

22 апреля 2025, 17:00, ИА Амител

Салют в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Праздничные салюты в честь Дня Победы в этом году пройдут во всех районах Барнаула. Об этом в ходе интернет-форума по теме подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне рассказала председатель комитета по социальной поддержке населения Татьяна Королева.

"В этом году праздничные фейерверки в честь Дня Победы будут проведены во всех районах города по завершении праздничных мероприятий в единое время – в 22:00", – сообщила Татьяна Королева со ссылкой на комитет по культуре.

Напомним, что в прошлом году городские власти готовились к запуску салютов на 9 Мая, но в итоге отказались от этой идеи из соображений безопасности. Как ранее писал amic.ru, сейчас в районах уже определены подрядчики, а конкурс на определение организатора главного фейерверка города завершится 22 апреля.

Начальная сумма контракта составляет 900 тысяч рублей. Предполагается, что в небо запустят 13 батарей салютов разных типов, 30 римских свечей, 40 роутов и 830 зарядов.