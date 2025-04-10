Скотомогильник в алтайском селе доверху набили тушами, пролежавшими три месяца в поле

Жители села рядом со скотомогильником боятся инфекций, однако власти утверждают, что "никакой заразы там нет"

10 апреля 2025, 09:15, Антон Дегтярев

Скотомогильник в селе Озерки / Фото: предоставлено местными жителями

Туши павшего скота, которые ранее лежали у села Маяк в Чарышском районе, перевезли на скотомогильник в селе Озерки. Местные жители, однако, утверждают, что предварительно мертвых коров пытались "спрятать" у другого населенного пункта, а в Озерках их захоронили, так и не проверив причину гибели животных и наличие (или отсутствие) возможных инфекций. Власти утверждают: ветеринары экспертизу проводили и никакой опасности не нашли.

"Никакой опасности они не представляют"

Замглавы администрации Чарышского округа Андрей Дремов пояснил amic.ru, что туши павших животных законно утилизировали на скотомогильнике в селе Озерки.

"Это действующий скотомогильник, скидывать туда туши можно до наполнения, поэтому решено было везти туда этих животных. Ветеринары их осмотрели, так что никакой опасности они не представляют и никакую заразу не разносят. Инфекций там нет", – отметил он.

Туши павшего скота в Чарышском районе / Фото: предоставлено местными жителями

"Ноги скота торчат"

А вот местные жители уверены, что проблема есть. Активист Народного фронта из Чарышского района Андрей Шестаков рассказал amic.ru: тела животных, которые бесхозно лежали в 12 километрах от села Маяк, сначала "облили горючей жидкостью в яме и подожгли". Затем часть из них "растащили" по территории фермы "Октябрьская", а большинство увезли сначала в село Первомайское Маякского сельсовета (находится в одном километре от села Маяк), а потом – на скотомогильник у населенного пункта Озерки Чарышского района.

По словам представителя совета депутатов Чарышского округа Юрия Алифанова, около 30 туш 1 апреля действительно привезли на местный скотомогильник. Однако никто так и не установил причину смерти животных и наличие (или отсутствие) возможных заболеваний, которые и могли привести к гибели скота, утверждает народный избранник. Теперь скот лежит в километре от деревни, и рядом с ним постоянно проходят люди и пасутся животные. Поэтому жители боятся, что мертвые туши могут "разнести заразу" по селу.

"Пока никто не видел, они увезли все в Озерки. Бочку навалили, сейчас даже крышка не закрывается, ноги скота торчат. У нас скотомогильник сделали давно – это вкопанная в землю бочка. Теперь она забита под завязку – всю ночь в нее грузили мертвый скот. Скотомогильник этот уже закрыт. Да и никто не исследовал причины падежа – может, там сибирская язва или что еще. В Маралихе есть крематорий, но там деньги надо платить за утилизацию скота. Почему это нам везут? Раз туш там много, то это какая-то зараза должна быть, а их никто не исследовал", – рассказал он.

По словам мужчины, он уже отправил обращение в алтайский Роспотребнадзор, а также написал жалобу главе района с требованием заставить хозяев скота сжечь туши в Маралихе.

Напомним, что в марте 2025 года местные жители сообщили о том, что три месяца в 12 км от села Маяк лежали туши павшего скота. Их оставила там местная ферма. Люди боялись, что с наступлением тепла животные начнут разлагаться, а трупные яды попадут в почву и в реки. По словам активистов, они несколько раз просили администрацию убрать павший скот, однако их обращения игнорировали.