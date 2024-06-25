Приговоренную к 27 годам Трепову* начали этапировать в колонию
Как заявлял ее адвокат, отбывать срок она может вовсе не по месту регистрации
25 июня 2024, 22:45, ИА Амител
Дарью Трепову, приговоренную к 27 годам лишения свободы по делу о гибели военкора Владлена Татарского, начали этапировать в колонию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Даниила Бермана.
"Она вчера убыла из СИЗО-5 Санкт-Петербурга для отбытия наказания в одном из регионов Российской Федерации", – сказал защитник.
Ранее Берман заявлял, что Трепову* могут этапировать в любую колонию, а не в ту, что ближе к месту регистрации, поскольку осужденные за терроризм лишены ряда поблажек: зачета проведенного в СИЗО времени, возможность подать на УДО раньше отбытия 3/4 от назначенного наказания и прочего.
Напомним, что взрыв произошел в кафе вечером 2 апреля 2023 года – в результате происшествия пострадали 40 человек, а также погиб военкор Владлен Татарский. Взрывное устройство было спрятано в статуэтке, которую военкору вручила Трепова*.
* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
22:55:03 25-06-2024
27 лет государство должно содержать это? не дешевле ли сразу в расход и на свалку? или кто- то надеется что террористы и маньяки исправятся и станут добропорядочными гражданами?
23:16:45 25-06-2024
За 27 лет много воды утекает, а там где не стабильность Вертикаль трясет, все может произойти.
09:29:51 26-06-2024
Гость (23:16:45 25-06-2024) За 27 лет много воды утекает, а там где не стабильность Верт... Тоже подумал, что она надеется на нестабильность
07:17:18 26-06-2024
Максимке Фомину тоже в своё время срок в 12 годов давали, за грабёж банка. Почти что в половину срока этой тётки.
07:46:37 26-06-2024
Гость (07:17:18 26-06-2024) Максимке Фомину тоже в своё время срок в 12 годов давали, за... Кто такая эта максимка и почему ее нужно сравнивать с террористкой?
10:25:18 26-06-2024
это существо даже не осознает что совершило. И таких тупорылых много .....
11:24:19 26-06-2024
пусть сидит.....понятно, что выйдет по удо, но сейчас - пусть сиди