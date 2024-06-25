Приговоренную к 27 годам Трепову* начали этапировать в колонию

Как заявлял ее адвокат, отбывать срок она может вовсе не по месту регистрации

25 июня 2024, 22:45, ИА Амител

Дарья Трепова* на судебном заседании / Фото: ТАСС

Дарью Трепову, приговоренную к 27 годам лишения свободы по делу о гибели военкора Владлена Татарского, начали этапировать в колонию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Даниила Бермана.

"Она вчера убыла из СИЗО-5 Санкт-Петербурга для отбытия наказания в одном из регионов Российской Федерации", – сказал защитник.

Ранее Берман заявлял, что Трепову* могут этапировать в любую колонию, а не в ту, что ближе к месту регистрации, поскольку осужденные за терроризм лишены ряда поблажек: зачета проведенного в СИЗО времени, возможность подать на УДО раньше отбытия 3/4 от назначенного наказания и прочего.

Напомним, что взрыв произошел в кафе вечером 2 апреля 2023 года – в результате происшествия пострадали 40 человек, а также погиб военкор Владлен Татарский. Взрывное устройство было спрятано в статуэтке, которую военкору вручила Трепова*.

* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга