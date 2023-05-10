Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан РФ, пребывающих в запасе

Правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и проведением этих сборов

10 мая 2023, 21:12, ИА Амител

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, которые состоят в запасе, на военные сборы в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, призвать должны пребывающих в запасе для прохождения сборов в Вооружённых силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности.

Правительству РФ и органам исполнительной власти в регионах поручили обеспечить выполнение мероприятий по призыву граждан на военные сборы.

Напомним, что военные сборы в России проходят ежегодно. Указ обычно издаётся в конце зимы или начале весны. Место и время проведения мероприятий определяется Минобороны или иными органами власти.