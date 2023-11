Вышла последняя песня The Beatles с вокалом Джона Леннона

Трек создали при помощи ИИ

03 ноября 2023, 14:31, ИА Амител

Обложка альбома Abbey Road (1969) группы The Beatles

На стримингах вышла последняя песня группы The Beatles под названием Now and Then ("Сейчас и тогда"), сообщается на сайте коллектива.

Демоверсия трека была записана еще в конце 1970-х Джоном Ленноном, а после его смерти в 1980-м его вдова передала запись Полу Маккартни и Ринго Старру.

Спустя больше 40 лет музыканты завершили работу над композицией с помощью режиссера Питера Джексона ("Властелин колец"), который при помощи искусственного интеллекта помог извлечь из демки голос певца и очистить его.

Помимо вокала Леннона и партий Маккартни и Старра, в песне также используется гитарное соло и бэк-вокал Джорджа Харрисона (умер в 2001 году), оставшиеся в архиве студийных сессий 1995 года.

Вечером 3 ноября на Now and Then выйдет клип, в который войдут не публиковавшиеся ранее кадры с группой.