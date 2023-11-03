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Вышла последняя песня The Beatles с вокалом Джона Леннона

Трек создали при помощи ИИ

03 ноября 2023, 14:31, ИА Амител

Обложка альбома Abbey Road (1969) группы The Beatles
Обложка альбома Abbey Road (1969) группы The Beatles

На стримингах вышла последняя песня группы The Beatles под названием Now and Then ("Сейчас и тогда"), сообщается на сайте коллектива.

Демоверсия трека была записана еще в конце 1970-х Джоном Ленноном, а после его смерти в 1980-м его вдова передала запись Полу Маккартни и Ринго Старру.

Спустя больше 40 лет музыканты завершили работу над композицией с помощью режиссера Питера Джексона ("Властелин колец"), который при помощи искусственного интеллекта помог извлечь из демки голос певца и очистить его.

Помимо вокала Леннона и партий Маккартни и Старра, в песне также используется гитарное соло и бэк-вокал Джорджа Харрисона (умер в 2001 году), оставшиеся в архиве студийных сессий 1995 года.

Вечером 3 ноября на Now and Then выйдет клип, в который войдут не публиковавшиеся ранее кадры с группой.

культура музыка

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