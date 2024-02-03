О Жириновском снимут художественный фильм

Пока байопик находится на ранней стадии производства

03 февраля 2024, 12:36, ИА Амител

Владимир Жириновский / Фото: duma.gov.ru

Режиссер "Участка" и вторых "Елок" Александр Баранов планирует снять фильм-биографию об основателе ЛДПР Владимире Жириновском.

Как рассказал постановщик агентству РИА Новости, проект находится на ранней стадии, сейчас готовят сценарий, а об актерах говорить еще рано.

"Пока ведем переговоры с продакшеном, определяем, с кем будем работать. Все остальное – потом", – сказал он.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Ему было 75 лет.