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О Жириновском снимут художественный фильм

Пока байопик находится на ранней стадии производства

03 февраля 2024, 12:36, ИА Амител

Владимир Жириновский / Фото: duma.gov.ru
Владимир Жириновский / Фото: duma.gov.ru

Режиссер "Участка" и вторых "Елок" Александр Баранов планирует снять фильм-биографию об основателе ЛДПР Владимире Жириновском.

Как рассказал постановщик агентству РИА Новости, проект находится на ранней стадии, сейчас готовят сценарий, а об актерах говорить еще рано. 

"Пока ведем переговоры с продакшеном, определяем, с кем будем работать. Все остальное – потом", – сказал он.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Ему было 75 лет.

Владимир Жириновский Кино

Комментарии 1

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Гость

14:54:16 03-02-2024

Карманная оппозиция, осталось памятник поставить.)

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