Пробки в Барнауле достигли 8 баллов утром 28 февраля

Проблемы с движением наблюдаются даже в пригороде

28 февраля 2024, 08:00, ИА Амител

Пробки в Барнауле утром 28 февраля / Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 28 февраля достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

По состоянию на 08:00, самые крупные заторы наблюдаются на Павловском и Змеиногорском трактах, а также на улице Власихинской.

Кроме того, движение затруднено по проспектам Строителей, Красноармейскому, Космонавтов, шоссе Ленточный Бор, улицам Малахова, Матросова и в поселке Пригородном.

По прогнозу синоптиков, днем 28 февраля в Барнауле ожидается до 9 градусов мороза, преимущественно без осадков.