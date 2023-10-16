Пробки в Барнауле достигли 9 баллов
Движение затруднено почти по всему городу
16 октября 2023, 08:15, ИА Амител
Фото: 2ГИС
Пробки в Барнауле утром 16 октября достигли 9 баллов из 10, следует из данных 2ГИС.
Наибольшие трудности наблюдаются на проспекте Калинина, Павловском тракте, улицах Власихинской и Кутузова, а также на шоссе Ленточный бор.
Кроме того, частично сильно загружены улицы Советской Армии, Цеховая, Профинтерна, Взлетная, Просторная, Юрина и некоторые другие.
09:59:41 16-10-2023
Можете уже не писать о пробках на Калинина и Павлике. Не интересно. 30 ноября пишите, будет трэш или треш, как правильно?
21:51:14 16-10-2023
Надо срочно ещё один переезд через ЖД или туннель под ЖД