Пробки в Барнауле достигли 9 баллов

Движение затруднено почти по всему городу

16 октября 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 16 октября достигли 9 баллов из 10, следует из данных 2ГИС.

Наибольшие трудности наблюдаются на проспекте Калинина, Павловском тракте, улицах Власихинской и Кутузова, а также на шоссе Ленточный бор.

Кроме того, частично сильно загружены улицы Советской Армии, Цеховая, Профинтерна, Взлетная, Просторная, Юрина и некоторые другие.