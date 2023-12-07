Пробки в Барнауле вечером 7 декабря достигли 10 баллов
Движение затруднено практически по всему городу
07 декабря 2023, 17:50, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Пробки в Барнауле вечером 7 декабря достигли 10 баллов, следует из данных 2ГИС.
Большие заторы наблюдаются как в центре, так и за его пределами.
Особо сильно движение затруднено на проспектах Ленина, Комсомольском и Строителей, в переулке Ядринцева, а также на множестве улиц: Челюскинцев, Партизанской, Загородной, Кутузова, Попова, Трактовой, Малахова и других.
Кроме того, скорость транспорта существенно снижена шоссе Ленточный Бор.
21:56:23 07-12-2023
Фигня, в НСК 1 1 баллов из 10