Движение затруднено практически по всему городу

07 декабря 2023, 17:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пробки в Барнауле вечером 7 декабря достигли 10 баллов, следует из данных 2ГИС.

Большие заторы наблюдаются как в центре, так и за его пределами.

Особо сильно движение затруднено на проспектах Ленина, Комсомольском и Строителей, в переулке Ядринцева, а также на множестве улиц: Челюскинцев, Партизанской, Загородной, Кутузова, Попова, Трактовой, Малахова и других.

Кроме того, скорость транспорта существенно снижена шоссе Ленточный Бор.

Изображение: 2ГИС