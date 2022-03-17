Барнаульский фотограф показал Луну в натуральных цветах
Спутник Земли на самом деле далеко не серый и скучный
17 марта 2022, 07:54
Фото: t.me/pagedowner
Фотограф из Барнаула под ником grad.i.ent поделился в соцсетях невероятно детальным снимком Луны. Автор отмечает, что такая красота получилась у него не с первого кадра.
«Пришлось сделать кучу фото, потом всё это обработать, и на данный момент, похоже, это моё самое лучшее фото нашего спутника. Я попробовал (без фанатизма) вытянуть цвета, чтобы проявились оттенки поверхности и можно было оценить всю палитру», — пишет фотограф.
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