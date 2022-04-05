Зачем 5 апреля наши предки проводили в доме генеральную уборку и ставили на стол лишний прибор

5 апреля наши предки обязательно проводили генеральную уборку и ставили на стол лишний прибор. А ещё проговаривали заговор, который приносил удачу бизнесу, то есть купцам и торговым людям. Все интересные традиции сегодняшнего дня, который посвящён сразу двум святым Никонам, читайте в нашем материале.

Кто такой Никон Сицилийский и чем он прославился?

Мученик Никон родился в Неаполе в III веке. Его мать исповедовала христианство, а отец был язычником. Каждый из родителей воспитывал мальчика в соответствии со своими взглядами. Выросший Никон стал воином. В сражениях он проявлял необыкновенные храбрость и мужество.



Однажды во время смертельной битвы он вспомнил проповеди матери и стал призывать Всевышнего помочь, пообещав в случае спасения принять крещение. Бог смилостивился над ним и его войском, после чего Никон принял постриг и стал вести добродетельную монашескую жизнь, удивляя всех усердием и смирением.



Приняв через несколько лет сан епископа, он вместе со 190 иноками (инок — человек, который готовится стать монахом) перебрался в Сицилию. В пути к ним присоединились ещё 9 воинов, над которыми Никон совершил таинство крещения и постриг в иноческий образ (постриг — обряд принятия монашества, во время которого постригают волосы). Во времена христианских гонений язычники донесли на епископа и его братию. Их схватили и доставили к властям. 199 учеников казнили и сожгли, а Никона оставили для мучений. Его клали на раскалённые угли, били камнями, привязывали к лошадям и волочили по земле, затем отрезали язык, отрубили голову, а тело бросили на корм диким зверям.

Кто такой был Никон Печерский?

Никон Печерский жил в XI веке, был игуменом Киево-Печерского монастыря и основателем обители в Тмутаракани — городе, который, как утверждают исследователи, в средние века существовал на территории Краснодарского края на месте, где сейчас располагается Тамань.



Под надзором преподобного Печерский собор был украшен иконами, фресками, фрагментами мозаик и сложной лепкой лучших мастеров. Кроме того, Никон вёл, переписывал и редактировал летописи, а также впервые ввёл указания в них точных дат и погодное изложение событий.



В летописях святителя описывают как особо авторитетного среди русских монахов и отмечают высокую степень его образованности. Некоторые историки полагают, что летопись Никона включена в «Повесть временных лет» Нестора Летописца. Однако твёрдых доказательств, которые бы это подтверждали, нет.



Что обязательно нужно сделать на Никона?

Этот день на Руси посвящали генеральной уборке в доме и во дворе. Крестьяне говорили: «Дом невелик, а лежать не велит» или «Где работано, там и густо, а в ленивом дому пусто». Порядок наводили в каждом уголке — выбрасывали барахло, подметали, протирали пыль, тщательно мыли лавки, столы, полы. Параллельно с уборкой перетряхивали подушки и матрацы, стирали бельё и половики. Обязательно белили печь — считалось, что это поможет избавиться от нечистой силы.



Чтобы защититься от нечисти, по углам развешивали пучки мяты и зажигали лампады. Мятный отвар добавляли в воду, которой мыли жилище. Не обходились без мяты и в бане, куда шли после трудового дня. Ею застилали лавки, а отвар лили на камни для поддавания пара. Верили, что при вдыхании приятного аромата мяты организм оздоравливается, а душа успокаивается.



Также на Никона крестьяне готовили инвентарь к предстоящим полевым работам. Его проверяли на прочность, ремонтировали, точили, смазывали. Во многих регионах 5 апреля высаживали рябину, яблони, кусты смородины. Прежде чем высаживать саженцы, угощали крошками птиц. Так их зазывали в сады для защиты от вредителей. Говорили: «На Никона весна прислала зяблика-гонца. Птичку привечаем, богатый урожай ожидаем».



Ещё на Никона обходили родники и ключи и над каждым читали заговор: «Водица из-под земли. Отмыкаю тебе все пути. В сады и поля ты иди, траву и деревья напои». Затем источники трижды осеняли крестным знамением. Верили, что в будущем это принесёт хороший урожай плодов и обилие сена для скота.

Как на Никона привлекали деньги и удачу в торговле?

День Никона считался удачным для купцов и другого торгового люда. А особое расположение святых будет тем, кто не забудет прочитать заговоры на прибыль в торговле. Для этого в стакан наливали отвар мяты, туда же добавляли ложку мёда и ставили на бумажную банкноту любого достоинства. В полной тишине произносили магическое заклинание: «Денежный отвар получу, много денег к себе притяну. Будет ко мне народ идти, мой товар лопатой грести. С пустыми руками никому от меня не уйти». После прочтения заговора напиток выпивали, а купюру носили с собой неделю.

Зачем на Никона на стол ставили лишние приборы?

На Руси верили, на праздник Никона в гости приходят души умерших родственников и ужинают с семьёй, поэтому на стол обязательно ставили приборы и для них. В тарелки накладывали кашу, а в чашку наливали квас или кисель. За ужином не ругались и не ссорились, а, напротив, смеялись и мирно беседовали. Считалось, что умиротворение в семье порадует и успокоит души усопших, и они будут хранить дом от бед.